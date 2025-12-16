DEBATT: Unga vill ha trygghet, men SD drar fel slutsatser

I takt med att unga får en större roll i politiken och samhället är det viktigare än någonsin att våra röster hörs på riktigt. Därför reagerar vi i SSU Hultsfred när Ted Nyberg (SD) påstår sig veta vad unga tycker och vill, utan att ta hänsyn till ungas faktiska vardag och behov.

Ted Nyberg (SD) menar att unga håller på att bli mer konservativa och att det gynnar Sverigedemokraterna. Visst stämmer det att många unga är trötta på stress och ett samhälle som känns osäkert. Men att längta efter trygghet betyder inte att man vill ha högerpolitik eller nationalism.

Unga vill kunna få ett jobb som går att leva på. En bostad man har råd med. En skola som fungerar och en vård som finns när man behöver den. Det är inga konservativa idéer. Det är grundläggande krav på ett samhälle som ska funka.

*

När unga visar respekt för praktiska jobb och yrkesstolthet är det inte ett tecken på att vi vill backa bandet. Det är ett tecken på att vi är trötta på ett system där allt ska vara osäkert, tillfälligt och stressigt. Socialdemokratin byggdes av människor som jobbade med händerna och krävde trygghet och rättvisa. Det är fortfarande relevant.

SD använder skolvalet som bevis för att unga ”valt höger”. Men många unga röstar i protest. För att de känner sig svikna och inte ser några tydliga lösningar. Problemet är att SD pratar mycket om vad de ogillar, men väldigt lite om hur ungas vardag faktiskt ska bli bättre.

*

Att skylla samhällsproblem på invandring eller prata om ”traditionella värderingar” bygger inga bostäder, fixar inte skolan och gör inte arbetsmarknaden tryggare.

Unga vill ha lugn, stabilitet och gemenskap. Det kräver politiska beslut som stärker välfärden, skapar jobb med schyssta villkor och gör det möjligt att planera sitt liv. Det är inte konservatism, det är ansvar.

Framtiden byggs inte genom att blicka bakåt. Den byggs genom att ta ungas verklighet på allvar och skapa ett samhälle som håller ihop. Där har socialdemokratin fortfarande en avgörande roll.

Rasmus Nyberg, SSU Hultsfred, Ledamot

Hjalmar Karlsson, SSU Hultsfred, Ordförande

Gabbe Lindell, SSU, Ledamot