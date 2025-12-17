DEBATT: Detta är vad vi önskar oss i julklapp

Året går mot sitt slut men de politiska besluten fortsätter att forma framtiden för vårt län. Nu har regionstyrelsen haft sitt sista sammanträde för året, med tre avgörande frågor på bordet: att stärka landsbygdsservicen i hela länet, att säkra nödvändiga infrastruktursatsningar och att förbättra våra vårdavtal.

Vårt nya serviceprogram

Det nya serviceprogrammet är framtaget i en annan tid än det förra, där omvärldens kriser påverkar vår vardag och ställer högre krav på både robusthet och tillgänglighet på landsbygden. Programmet syftar till att stärka tillgången till både kommersiell och offentlig service, exempelvis matbutiker och andra viktiga servicefunktioner. Vi ser anpassningen till nya förutsättningar som en styrka. Det har gjort det möjligt för oss att höja ambitionsnivån och sikta högre.

Vi vill att hela länet ska fungera, även där avstånden är längre. Därför samordnar vi offentliga och kommersiella aktörer och riktar insatser dit de gör allra mest nytta, vid strategiska noder i länets landsbygd. Dessa servicepunkter är centrala för att förbättra vardagen för de 20 procent av länets invånare som bor utanför tätorterna. Programmet blir en viktig grund i det fortsatta arbetet där regionen, civilsamhället och kommunerna samarbetar för att landsbygden ska ha en hållbar framtid. Alla ska kunna leva, bo och arbeta i hela Kalmar län.

Svaret på nationell plan

Infrastruktur är en förutsättning för jobb, pendling, studier och ett hållbart näringsliv. I den nationella planen för transportinfrastruktur fastställs vilka större satsningar staten ska göra de kommande tolv åren och vilka som uteblir. Det nuvarande förslaget försöker ta igen statens underhållsskuld, vilket är bra, men samtidigt stryks viktiga investeringar i Kalmar län. Framför allt föreslår regeringen att satsningar på E22 samt Kust till kustbanan mellan Kalmar och Alvesta tas bort. Dessutom saknas nödvändiga insatser för Emmaboda station och för att säkra anslutningen Kalmar Linköping.

Vi kräver att E22 Gladhammar Verkebäck och utbyggnaden till dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta omedelbart återförs till planen. Vi vill också att Stångådalsbanans anslutning till den nya stationen i Linköping garanteras samt att Emmaboda station får den uppmärksamhet och de investeringar som behövs.

Ändringar i hälsovalsavtal

Region Kalmar län ligger i framkant i landet när det gäller hur vi utformar avtal med externa vårdleverantörer. Vårt arbetssätt har gjort det möjligt för vårdgivarna att anpassa sina verksamheter efter patienternas behov, samtidigt som uppföljningen blivit både tydligare och mer effektiv.

För att alltid utgå från patienternas bästa ser vi över avtalen varje år. Nu föreslår vi nya avtal med ett stärkt fokus på informationssäkerhet och hanteringen av personuppgifter, förbättrade möjligheter till oberoende granskning av verksamheterna samt ett mer ändamålsenligt ersättningssystem för vaccinationer. Vårt mål är att vården ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla i länet.

När året summeras är det mycket som inte syns. Men vi vet att varje beslut, varje förbättring och varje medarbetares insats bidrar till ett bättre Kalmar län steg för steg, varje dag.

God jul, önskar

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande

Lena Granath (V), regionråd

och hela SCV-majoriteten.