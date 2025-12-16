Här är Leif Larssons jultal i sin helhet

Årets sista fullmäktige, som hölls den 15 december, avslutades med att fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) höll sitt traditionsenliga jultal. Här kan du läsa det i sin helhet.

Vi samlas här i stadshusets plenisal för att avsluta årets sista fullmäktigemöte.

Vi kunde väl önska oss att få uppleva en vit jul, full med nostalgi från tider som gått med åkning med kälke eller skidor, eller min favorit långfärdsskridskor. Eller ännu hellre, som barndomens hockeyturneringar på den lilla sjön Lådingen mellan byarna Lådingsfall och Hästmosshult söder om stan. Emellanåt landlöst, så vi fick lägga ut plankor för att komma ut på is som var fast. I pauserna blev det varm choklad med mor Ellens hembakta kubb och dito kokta kringlor. Pausen avslutades den den obligatoriska apelsinen från Jaffa. Och våra föräldrar var nog både glada och tacksamma när vi kom hem från våra bravader helskinnande innan vintermörkret föll.

Det kan nog helt klart vara så att nostalgin tar oss med på en hel del vilsna utflykter. Om jag gräver riktigt djupt i minnenas arkiv så finns där också besvärligt blidväder eller jular som var gråa, lika grå som årets jul troligen blir. Det var väl då som det mekaniska hockeyspelet togs fram, tuffa turneringar för att utse årets vinnare.

Hur det än blir, våra högtider är ju till för att umgås med nära och kära. Det är min förhoppning att så ska ske även i år. Jag vill uppmana dig som förtroendevald att ta vara på den lediga tiden. För fortare än vi anar så passeras jul och nyår och vi är inne i ett nytt år. Kalendrarna börjar ju redan att fyllas så smått med möten i partierna och nämnder och styrelser, för att inte förglömma demokratins högtidsstunder här i fullmäktige.

Och i september vankas det val igen. Så spännande det ska att på nytt möta väljarna och be om deras förtroende. Det nya fullmäktige samlas här i plenisalen i oktober.

När 2025 går mot sitt slut kan vi summera ett år som globalt har kretsat kring krig, handelshinder, naturkatastrofer, oro och ett alltmer hårdnande politiskt klimat. Det har även påverkat oss i Sverige med effekter som en sval ekonomi, hög arbetslöshet och investeringar som fått vänta.

Ska vara tacksamma

Vi som bor i Vimmerby kommun ska dock vara tacksamma. Vi har ett livskraftigt företagande som håller emot arbetslöshet och ger många vimmerbybor skaplig ekonomi. Lägg därtill ett blomstrande föreningsliv som engagerar och främjar gemenskap. Det gör oss starka tillsammans. De allra flesta av våra barn erbjuds en meningsfull fritid. Och toppen är ju att vi har ett av Sveriges bästa lag i ishockey. Tack vare Astrid Lindgren och hennes fantastiska författarskap har verkligen Vimmerby blivit satt på kartan nationellt och internationellt.

Vimmerby är ett mycket starkt varumärke. Allt detta gör att vi står starka tillsammans och därmed klarar turbulensen bättre än många jämförbara kommuner. Det ska vi vara tacksamma för.

Liksom i de flesta andra kommuner så är Vimmerby kommun den största arbetsgivaren. För att nå ett bra resultat, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, behövs alla medarbetare. Jag vill rikta att stort och innerligt tack till alla våra medarbetare som gör resultatet möjligt. Ett särskilt tack till Jenny, Ola och Camilla, med flera, de som närmast jobbar för oss här i fullmäktige. Ni gör det möjligt för oss att genom bra underlag kan fatta kloka beslut.

Ett varmt tack vill jag också rikta till våra medborgare som förser oss med synpunkter och media som på bästa sätt skriver om det som händer. Här växer Vimmerby sig allt starkare.

Slutligen vill jag tacka dig som förtroendevald här i fullmäktige. Du ska veta att du och ditt engagemang för demokratin är avgörande för ett gott resultat. Efter kommunens kickoff för kommande budgetarbete nu på torsdag så tar vi lite julledigt. Välkommen tillbaka i januari.

Jag är nöjd på vilket sätt arbetet här i fullmäktige flyter på. Vi lyssnar på varandra och respekterar varandras åsikter när vi söker lösningarna och kommer till beslut. Till mina vice ordförander, Lennart och Håkan vill jag rikta ett stort tack. Ni är två viktiga faktorer för att det allra mesta fungerar här i presidiet.

Därmed, mina vänner, önskar jag er alla en riktigt god jul!