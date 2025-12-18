DEBATT: Några tack och några önskningar inför julen

Julen närmar sig och det är dags att sammanfatta året 2025. Vi moderater och kristdemokrater i Region Kalmar län vill först och främst rikta våra tack till alla invånare i Kalmar län.

Tack för allt ni gör för att skapa världens bästa plats att leva, bo och arbeta på. Tack för allt frivilligarbete inom det civila samhället som ni gör varje dag. Tack för att ni via skattsedeln bidrar till välfärdens finansiering. Tack för att ni hjälper, stöttar och finns där när andra behöver er. Tack till alla er som arbetar inom hälso- och sjukvården och som gör att regionen kan uppvisa så lysande resultat i många mätningar.

Tack vare invånarnas uthållighet genom lågkonjunkturen och medarbetarnas hårda arbete så går regionen mot ett stort ekonomiskt överskott för 2025. Ni kommer förstås få läsa, sannolikt även i denna tidning, hur politikerna från de styrande partierna försöker ta åt sig äran. Det är så socialdemokratiskt ”ledarskap” fungerar: Management by taking the credit.

*

Vi har därför ett par önskningar inför jul och nyår. Vi önskar att invånarna skulle få större glädje av regionens stora ekonomiska överskott. Detta kunde redan ha skett om Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet hade röstat Ja till några av våra förslag på regionfullmäktiges budgetsammanträde.

I stället röstade man ned införande av ambulanshelikopter. Det blev nej till cancercentrum på sjukhusen. Mobila team? Icke! Stopp för förslaget att skicka med parkeringsbiljett med kallelser. Avslag på kortade väntetider till 1177 Vårdguiden. Nix till förenklingar för företagande och minskad byråkrati. Nej tack till länsfärdtjänst och att handläggning samt regelverk för både länsfärdtjänst och särskilda persontransporter ska vara tillgänglighetsanpassade och användarvänliga.

*

För att kunna genomföra våra förslag önskar vi därför även att regionen byter majoritet efter valet nästa år. Efter 20 år med socialdemokratiskt ledda majoriteter behövs en rejäl städning, precis som inför julpyntandet. Det är dags att vädra ut dammet och städa undan spindelväven som den passiva politiska majoriteten låtit ligga över viktiga reformer.

Till sist vill vi också önska alla invånare i Kalmar län en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Malin Sjölander

Gruppledare Moderaterna i Region Kalmar län

Jimmy Loord

Gruppledare Kristdemokraterna i Region Kalmar län