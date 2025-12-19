DEBATT: Sveriges medborgarskap måste återfå sitt värde

Sverige har under lång tid sett hur kriminella nätverk vuxit sig starka och hur individer som aldrig haft en lojalitet till vårt land kunnat åtnjuta samma medborgarskap som laglydiga svenskar.

Detta är inte rimligt. Därför driver Sverigedemokraterna i samarbete med regeringen igenom en av de viktigaste reformerna på området: möjligheten att frånta personer med dubbla medborgarskap sitt svenska medborgarskap när de allvarligt missbrukar det.

Ett svenskt pass ska aldrig vara en fribiljett. Har man ljugit sig in i gemenskapen, genom falska uppgifter, hot, mutor eller andra otillbörliga metoder, då är det självklart att medborgarskapet ska kunna återkallas. Det är ett grundläggande krav på rättvisa mot alla som följt lagen och gjort rätt för sig.

*

Men reformen stannar inte där. Den riktar sig också mot dem som begår brott som slår direkt mot Sveriges vitala intressen. När individer deltar i sprängningar, skjutningar eller annan systemhotande kriminalitet underminerar de statens förmåga att upprätthålla trygghet.

Samma sak gäller angrepp mot våra myndigheter eller försök att påverka politiska beslut genom infiltration, hot eller våld. Den som agerar på det sättet har tydligt vänt Sverige ryggen och ska inte kunna räkna med att behålla sitt medborgarskap. Sverige ska ha samma verktyg som många andra demokratier redan använder för att skydda sina samhällen.

Sverigedemokraterna har länge drivit linjen att medborgarskapet ska betyda något, att det ska vara ett bevis på samhörighet och ansvar. Nu blir detta verklighet. Nu tar vi ännu ett steg mot ett tryggare Sverige där kriminaliteten inte längre får diktera villkoren.

Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot