DEBATT: Att korta köerna till BUP kräver ansvar och helhetsperspektiv

Allt fler barn och unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Bakom varje siffra finns ett barn som behöver stöd och en familj som ofta tvingas vänta. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är ett allvarligt samhällsproblem som måste mötas med respekt för dem som behöver hjälp här och nu, men också med politik som håller över tid.

Vänsterpartiet utgår från att barn och unga ska få hjälp i tid, på rätt vårdnivå och utifrån behov. Psykisk ohälsa ska tas på lika stort allvar som fysisk ohälsa. Samtidigt måste specialistpsykiatrins resurser användas för dem med störst och mest komplexa behov. Det kräver en stark offentlig vård och ett sammanhållet ansvar.

Den ökade efterfrågan på BUP är en nationell utveckling. När tidiga stödinsatser brister riskerar problemen att fördjupas, vilket ökar trycket på specialistvården och förlänger köerna. Därför driver Vänsterpartiet nationellt en tydlig omläggning mot tidiga insatser, inte minst genom en kraftigt förstärkt elevhälsa med fler psykologer, kuratorer och skolsköterskor. När barn fångas upp i ett tidigt skede minskar behovet av specialistpsykiatri längre fram.

Samtidigt har regionerna ansvar för att säkerställa att den specialiserade vården fungerar. I Region Kalmar län har SCV-majoriteten under denna mandatperiod sett till att psykiatrin kunnat arbeta med konkreta åtgärder för att stärka tillgängligheten. En central utgångspunkt är vård på rätt nivå. Genom En väg in för barn och ungas psykiska hälsa görs alltid en medicinsk bedömning, så att barn och familjer leds rätt i vårdsystemet utan att själva behöva veta vart de ska vända sig.

Arbetet omfattar både förebyggande insatser och åtgärder för att korta de köer som finns i dag. Den digitala ungdomsmottagningen har förbättrat tillgängligheten för unga, samtidigt som nya arbetssätt utvecklas både inom första linjens barn- och ungdomshälsa och inom specialistvården på BUP. Mobila team gör det möjligt att möta patienter i deras hemmiljö och använda resurserna mer effektivt. Parallellt utvecklas arbetet med psykisk hälsa, suicidprevention, IKB-team och det akuta psykiatriska omhändertagandet för att ge snabbare och mer sammanhållen hjälp när behoven är som störst.

Resultaten är tydliga. Tillgängligheten till första besök har de senaste tolv månaderna legat stadigt över 90 procent. Detta samtidigt som köerna till både utredning och behandling inom BUP i Region Kalmar län har halverats. Det är ett viktigt steg framåt i ett läge där behoven fortsatt är stora. Samtidigt visar erfarenheter från regioner där barn- och ungdomspsykiatrin privatiserats genom vårdval, som Värmland och Kronoberg, att tillgängligheten inte förbättras. I stället har vården fragmenterats och blivit allt svårare att samordna.

Avgörande för utvecklingen i Kalmar län är psykiatrins medarbetare. De gör varje dag ett professionellt och engagerat arbete för att möta barn och unga med stora behov, ofta under hög belastning. Deras kompetens och uthållighet är en förutsättning för att politiska beslut ska bli verklig vård.

Vi är ödmjuka inför att psykisk ohälsa bland barn och unga är ett samhällsansvar som sträcker sig långt bortom vården. Men när ett barn behöver specialistpsykiatri ska hjälpen finnas där. Vänsterpartiets politik handlar om tidiga insatser, jämlik tillgång och en stark offentlig välfärd utan privatiseringar. Det är så vi tar ansvar för både barnen som väntar i dag och för att köerna fortsätter att minska.

Lena Granath (V) regionråd med ansvar för psykiatri