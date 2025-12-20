DEBATT: Låt inte den allmänna löneavgiften fortsätta växa

När skatter är både höga och dolda uppstår till slut ett demokratiskt problem. Det skriver Ulrica Benneved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Den allmänna löneavgiften beskrivs i statens budget som ett dragspel. När kostnaderna i socialförsäkringssystemen varierar ska avgiften justeras för att hålla arbetsgivaravgiften stabil. Men i dag har denna konstruktion spelat ut sin roll.

När den allmänna löneavgiften nu höjs från 11,6 till 12,6 procent kommer den att stå för närmare 40 procent av hela arbetsgivaravgiften. Därmed är den i särklass den största delen – långt från den blygsamma nivå på 1,5 procent som gällde när avgiften infördes 1995. Samtidigt är den inte kopplad till några förmåner för individen, utan går rakt in i statskassan.

Det är därför viktigt att vara tydlig: den allmänna löneavgiften är i praktiken en skatt på arbete, inte en avgift. Att kalla den något annat riskerar att underminera både transparensen och förtroendet för skattesystemet.

Det är knappast möjligt att avskaffa avgiften i ett enda svep. Men när kostnaderna för pensioner och socialförsäkringar minskar bör den inte automatiskt justeras upp för att hålla statens intäkter på samma nivå. Ett sådant förfarande förstör incitament för företagen att förbättra arbetsmiljö, friskvård och andra personalfrämjande åtgärder som kan sänka sjukkostnaderna.

Utformningen av arbetsgivaravgifterna driver dessutom upp kostnaderna för företagen för högre löner. I dag är det arbetsgivaravgifter även på högre lönenivåer där individen inte får några ytterligare förmåner. I många andra länder finns det tak och Sverige sticker i detta sammanhang ut – och inte på ett positivt sätt. Arbetsgivaravgifterna gör de redan höga marginalskatterna ännu högre.

Att arbetsgivaravgiften dessutom är osynlig för de flesta löntagare är problematiskt. Inkomstskatten syns tydligt på lönebeskedet och slutskattebesked. Arbetsgivaravgiften gör det inte. När skatter är både höga och dolda uppstår till slut ett demokratiskt problem.

Ska politiken värna tillväxt, jobb och konkurrenskraft behöver beskattningen av arbete vara rimlig, förutsägbar och transparent. Ett första steg är enkelt: låt inte den allmänna löneavgiften fortsätta växa när kostnaderna i systemen sjunker – och erkänn öppet att det är en skatt.

Ulrica Bennesved

regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län