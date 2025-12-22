DEBATT: Ansvar, trygghet och genomförda löften

Politik handlar ytterst om vilja och förtroende. För oss socialdemokrater i Region Kalmar län har den här mandatperioden präglats av tuffa omvärldslägen med höga kostnader och en stor osäkerhet. Mitt i det har vi försökt hålla fast i något grundläggande: att ha ett stabilt och tryggt ledarskap som tar ansvar för välfärden.

Vi vet att det inte är enkelt. Vi vet också att utvecklingen inte alltid sker så snabbt som man önskar. Men trots en utmanande tid har vi kunnat uppfylla eller påbörja 95 procent av våra vallöften. Vi är stolta, men känner oss inte klara där. Våra löften handlade om just det människor ber oss att prioritera; vård, trygghet och sammanhållning. Därför är det särskilt glädjande att vi trots utmaningar kunnat leverera.

Vi sa att fler länsbor skulle få en fast läkarkontakt.

Nu har nästan nio av tio av dem med störst vårdbehov en fast läkare. Det skapar trygghet, minskar onödiga besök och gör vården mer sammanhållen. Vi fortsätter tills alla som behöver det har en läkare som känner dem och tar ansvar över tid.

*

Vi sa att vi skulle öka tillgängligheten i vården.

Nu har fler hälsocentraler utökade öppettider och vi bygger ut den nära vården i hela länet. Nya och moderna hälsocentraler växer fram i Högsby, Mönsterås och Norrliden i Kalmar, och lokaler i Västervik har moderniserats.

Vi sa att vi skulle minska hyrberoendet.

Nu har hyrpersonalen minskat med 35 procent. Det innebär en tryggare vård såväl som arbetsmiljö för vårdens medarbetare. En stark välfärd byggs på fasta team, inte tillfälliga lösningar.

Vi sa att vi skulle stärka arbetsmiljön.

Nu inför vi skobidrag för vårdnära yrken från 2026. Ett förslag som växte fram ur det facklig-politiska handslaget mellan LO och Socialdemokraterna i Kalmar län. Tusentals medarbetare slipper nu bekosta arbetsskor helt ur egen ficka. Det är rättvist och nödvändigt.

*

Vi sa att vi skulle underlätta vardagen för länets seniorer.

Nu har vi permanentat seniorkortet vilket innebär att länets seniorer reser med kraftig rabatt i hela länet. Det minskar ensamhet, ökar delaktighet och skapar större frihet.

Vi sa att vi skulle investera i framtidens sjukvård och infrastruktur.

Under den här mandatperioden har vi genomfört investeringar på 3,6 miljarder kronor. Helt utan externa lån. Det handlar om nya MR-kameror och PET-CT för bland annat tidig cancerupptäckt, moderniseringar av våra sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, och investeringar i länets hälsocentraler.

Vi sa att Kalmar län skulle stå starkt i kris och försvar.

Nu har vi stärkt beredskapen med robustare lagerhållning, högre cybersäkerhet och utbildningar som gör att vården fungerar även när det oväntade händer.

*

Samtidigt behöver vi vara öppna med att allt inte har kunnat genomföras. Det största är löftet om slopade patientavgifter för personer över 65 år. Med en skenande inflation och stora kostnadsökningar hade det inte varit ansvarsfullt att genomföra det här och samtidigt garantera en stabil vård. Att ta ansvar är ibland att säga nej till det man helst hade sagt ja till. Att blint genomdriva mer än ekonomin tillåter är inte ansvarstagande och vi tänker aldrig riskera vare sig vården eller regionens stabilitet. Vi står upp för en stadig ekonomisk hushållning och väger varje skattekrona för att nå en stark välfärd.

Att vi, trots detta, kunnat leverera på 95 procent av allt vi gick till val på visar att vi håller vad vi lovar, även i svåra tider. I en orolig tid har vi tagit ansvar och samtidigt levererat resultat.

Det är socialdemokratisk politik i praktiken: att stå upp för välfärden, ta ansvar för ekonomin och hålla våra löften. Det kommer vi göra även fortsättningsvis: Vi ska fortsätta att stärka välfärden och hålla vad vi lovar.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), Regionråd

Malin Anell (S), Regionråd

Peter Wretlund (S), Regionråd