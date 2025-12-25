DEBATT: När reglerna blir ett hinder – därför måste EU förenkla för företagen

Europa har byggt styrka på gemensamma spelregler och en välfungerande inre marknad. Det har varit en framgång. Men under senare år har regelbördan vuxit snabbare än konkurrenskraften, och för många företag har EU:s lagstiftning slutat vara ett verktyg för tillväxt.

Felet ligger inte i ambitionerna, utan i genomförandet. När regler staplas på regler, definitioner krockar och rapporteringskrav överlappar, flyttas fokus från innovation till dokumentation.

Företag tvingas lägga tid och pengarpå att tolka regelverk i stället för att investera och skapa jobb. Det är som i naturen: rubbas balansen slår det först mot de mest sårbara – men till slut påverkas hela systemet. Små och medelstora företag har drabbats hårdast. Stora bolag kan hantera komplexiteten med jurister och compliancefunktioner.

Mindre företag har inte samma möjligheter, vilket i praktiken bromsar tillväxt. Därför behövs ett omtag. Förenkling måste bli en bärande princip, inte ett tillägg i efterhand. Varje nytt regelverk bör prövas mot sin nytta och sina kostnader. Om nya regelkostnader införs måste andra tas bort. Principen om en in – två ut är avgörande för att stoppa regelinflationen och säkerställa att EU:s regelbörda faktiskt minskar över tid.

Förenklingspaketet Omnibus I, som Moderaterna förhandlat och som klubbades i Europaparlamentet i december, är ett första steg i rätt riktning. Paketet förenklar lagstiftningen om hållbarhetsrapportering och tillbörlig aktsamhet. Små företag skyddas från att dras in i storbolagens rapporteringskrav, dubbelarbete tas bort och fokus flyttas från pappersövningar till faktiska risker.

Samtidigt riktas kraven mot de största företagen, där de gör mest nytta. EU-kommissionen bedömer att Omnibus I minskar företagens administrativa kostnader med miljardbelopp varje år. Det är historiska kostnadssänkningar i en enskild lagstiftning. Förenkling handlar inte om att sänka ambitionerna – utan om att nå dem smartare. Mindre dubbelarbete, tydligare krav och proportionerliga regler frigör resurser till innovation, investeringar och tillväxt. Det är så Europa blir konkurrenskraftigt på riktigt.

Jörgen Warborn (M), europaparlamentariker

Malin Sjölander (M), regionråd Kalmar län

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot

Lars Engsund (M), riksdagsledamot

Olle Olson (M), riksdagskandidat