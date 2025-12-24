DEBATT: Rätt läge att börja äta fula grodor

Vill du ge ett nyårslöfte som gör jobbet lättare? Julledigheten är helt rätt läge att lyfta blicken i arbetsvardagen, se över hur du förhåller dig till svåra uppgifter och skapa ett mer hållbart arbetssätt.

Den franske 1700-talsförfattaren Nicolas Chamfort liknade svåra uppgifter vid en ful groda som bör ätas direkt. Metaforen ligger i linje med modern forskning om prokrastinering och den stress som följer när viktiga uppgifter skjuts upp.

Här är tio tips om att börja äta fula grodor.

1. Hitta din groda

Stanna upp och identifiera vilken uppgift du helst undviker just nu och som tar mycket mental energi. Det kan vara ett svårt samtal, ett obekvämt mejl eller ett beslut du skjuter upp.

2. Välj bara en groda

Prioritera en enda ful groda per dag, även om flera uppgifter känns angelägna. Ett tydligt val gör det lättare att fokusera och minskar risken att du skjuter upp allt.

3. Ät grodan tidigt

Planera in grodan så tidigt som möjligt under arbetsdagen, gärna innan mejl och möten tar över. När grodan är avklarad frigörs mental kapacitet som gör resten av dagen mer hanterbar.

4. Bryt ner grodan

Dela upp grodan i mindre, konkreta steg om uppgiften känns övermäktig. Fokusera på att ta det första tydliga steget i stället för att försöka lösa allt på en gång.

5. Sätt en starttid

Bestäm exakt när du ska börja arbeta med grodan, till exempel genom att blockera tid i kalendern. En fast starttid minskar utrymmet för inre förhandlingar och gör det lättare att komma igång.

6. Acceptera obehaget

Räkna med att grodan känns obehaglig i början och se det som en naturlig del av uppgiften. Motståndet är sällan ett tecken på att något är fel, utan på att uppgiften är viktig.

7. Skärma av omgivningen

Skapa förutsättningar för fokus när du tar dig an grodan, till exempel genom att stänga av notifieringar. Genom att minska avbrott ökar chansen att du faktiskt slutför uppgiften.

8. Avgränsa tiden

Sätt en rimlig tidsram för arbetet med grodan, till exempel 30 eller 60 minuter. En tydlig slutpunkt gör det lättare att börja och minskar risken för att fastna i perfektionism.

9. Notera lättnaden

Lägg märke till hur det känns när grodan är avklarad och spänningen släpper. Den upplevda lättnaden och ökade handlingskraften förstärker vanan och gör det lättare att ta nästa groda.

10. Gör grodan till en rutin

Ta den fula grodan tidigt på dagen tills det blir en vana som bygger ett mer hållbart arbetssätt. På sikt minskar stressen och svåra uppgifter får mindre makt över din arbetsdag.

Arbetsgivare som vill minska stress och öka handlingskraft behöver skapa goda förutsättningar för att grodorna faktiskt blir uppätna. Hur gör ni på er arbetsplats?

Frida Blom, ledarskapskonsult

Patrik Westander, vd

Pr-byrån Westander