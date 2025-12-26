DEBATT: En budget med fokus på välfärd, vård och omsorg

Sverige har i många år varit känt som ett land med hög levnadsstandard och där man som skattebetalare kunnat förvänta sig att få hjälp från samhället vid behov. Det är något vi ska vara stolta över, men det kräver också att vi måste se till så att hela landet ges rätt förutsättningar och resurser för att kunna upprätthålla en stark gemensamma välfärd.

Svensk hälso- och sjukvård håller generellt sett en mycket hög kvalitet ur ett internationellt perspektiv, men det är alldeles för många som väntar för länge för att få rätt vård. Att ges en snabb vård är oftast helt avgörande för patientens tillfrisknande och välmående, och det är uppenbart att mer måste göras för att minska väntetiderna.

I statsbudgeten för 2026 genomför Sverigedemokraterna och regeringen betydande satsningar på flera välfärdsområden, däribland på hälso- och sjukvården. En del i detta är en ytterligare satsning till Sveriges regioner för att korta vårdköerna och se till att fler svenskar i behov av vård får den hjälp de behöver i rätt tid, oavsett var i landet de bor.

*

I januari inför vi även en kraftigt subventionerad tandvård som innebär att tandvårdens högkostnadsskydd mer kommer att likna det som finns i övrig vård. Första etappen av reformen kommer att omfatta personer som är 67 år eller äldre, men på sikt vill vi sverigedemokrater utvidga denna reform till fler åldersgrupper.

Även äldreomsorgen är en viktig del i det paket som vi nyligen presenterade. Äldreomsorgen måste hålla en hög kvalitet och våra äldre ska kunna känna sig trygga i den vård de får. Vi förlänger därför Äldreomsorgslyftet ytterligare, vilket innebär att vi vill se en stärkt kompetens inom omsorgen genom att ge både ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

*

En annan viktig åtgärd är språkkravet för all personal inom äldreomsorgen. Svensk äldreomsorg ska ge landets pensionärer en trygg och värdig tillvaro, och då kan den inte fungera som integrationsåtgärd för nyanlända som inte klarar av att förstå eller göra sig förstådda på svenska språket. För oss är det en självklarhet att alla som arbetar inom äldreomsorgen skall förväntas kunna det svenska språket. Språkkravet för personal inom äldreomsorgen förväntas träda i kraft den 1 juli nästa år, och i budgeten ger vi landets kommuner pengar för att täcka upp för deras förväntade kostnader för att utbilda personalen i svenska.

Som socialkonservativt parti är välfärden en central del av Sverigedemokraternas politik, och i våra fortsatta samtal med regeringspartierna kommer vi fortsätta prioritera välfärden, så att den som har rätt till den också får ta del av den.

Linda Lindberg (SD), Gruppledare i riksdagen

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot