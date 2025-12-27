DEBATT: För hela Kalmar län är er sjukvårdspolitik skadlig

Det är med stor förvåning man läser ännu en av Socialdemokraternas självhyllande debattartiklar , där man ägnar sig åt att beskriva sin egen förträfflighet. Deras texter är skolboksexempel på politisk verklighetsflykt, eller åtminstone ett aktivt undvikande av den största elefanten i rummet i Region Kalmar län.

Under två hela mandatperioder har Socialdemokraterna, med Centerpartiet och Vänsterpartiet som lojala stödpartier, systematiskt monterat ned akutsjukvården i Oskarshamn och hela mellanlänet. Det är inte åsikter, det är fakta.

Intensivvården har försvunnit. Medicinsk intermediärvård har tagits bort. Observationsplatser och intagningsvård har avvecklats. Antalet vårdplatser har halverats efter sammanslagningen av avdelning 40 och 41 till avdelning 5. Den 1 oktober stängdes dessutom dörren till akutmottagningen för spontana akuta besök. Allt detta under SVC-majoriteten så kallade ledarskap.

*

Detta har genomförts utan någon trovärdig konsekvensanalys och utan att ersättande resurser satts in. Tvärtom har mellanlänet fått färre ambulanser, inte fler. Resultatet är en kraftigt försämrad akut beredskap för Oskarshamn och kringliggande kommuner. Effekten är att hela Kalmar län påverkas negativt.

Att i detta läge tala om ansvar, trygghet och genomförda löften saknar verklighetsförankring. Resultatet av er politik är ökad sårbarhet, sämre tillgänglighet och en arbetsmiljö som nu till och med fått sjuksköterskor att offentligt larma om tystnadskultur och ett ledarskap i fritt fall.

Ni har inte stärkt vården.

Ni har inte tagit ansvar.

Ni har inte skapat trygghet.

*

För hela Kalmar län är er sjukvårdspolitik skadlig. För mellanlänet och Oskarshamn har den varit direkt förödande. Det är därför personalen har sagt ifrån. Och det är därför regionen nu behöver ett nytt politiskt ledarskap.

Sverigedemokraterna i Kalmar län är det enda parti som har en fullt finansierad lösning på akutvårdskrisen i mellanlänet. En lösning som skulle avlasta både sjukhusen och ambulansverksamheten och säkerställa att resurser finns tillgängliga när det verkligen gäller.

Nästa år är det val. Då står väljarna inför ett tydligt val:

antingen fortsatt socialdemokratisk centralisering av sjukvården, där pengar istället läggs på konst, klimatprojekt och ideologiska certifieringar, eller en politik som sätter tillgänglig vård och akutsjukvård i hela Kalmar län i första rummet.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Ordförande SD Oskarshamn