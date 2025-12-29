DEBATT: Lantbrukare ska inte behöva demonstrera för att bli lyssnade till!

Det är för svårt att vara lantbrukare idag. Priserna är pressade, regelverken krångliga och allt för många timmar spenderas framför en dator istället för ute på gården. Trots idogt arbete, visar det ekonomiska resultatet allt för ofta röda siffror.

EU-kommissionens förslag till en ny gemensam jordbrukspolitik, CAP, riskerar att göra situationen ännu mer komplicerad.

Inte nog med att finansieringen från en dag till en annan föreslås minska rejält, lantbruket kommer dessutom behöva konkurrera med en rad andra intressen om pengarna. Och det i ett läge där den geopolitiska situationen kan ändra spelplanen på några timmar.

Centerpartiet förstår att det här gör många lantbrukare oroade. Vi vet att förutsägbarhet är A och O, för att ni ska kunna bedriva era verksamheter. För att ni ska kunna bidra till livsmedelsberedskap och till att skapa arbetstillfällen i hela landet, samtidigt som ni bidrar till vår gemensamma gröna omställning.

*

Vi vill inte att ni ska stå på utsidan och demonstrera. Vi vill bjuda in er i värmen. För desto fler svenska lantbrukare som hörs, desto bättre tror vi utfallet av de pågående förhandlingarna av nästa jordbrukspolitik kommer bli.

Vill du dela din bild av situationen, har du förslag på hur vi gör livet för lantbrukare enklare och hur vi ser till att er balansräkning går ihop?

Dörren till våra kontor står alltid öppna. Välkommen hit när demonstrationsdammet lagt sig, vi bjuder på kaffe.

Emmy Ahlstedt (C)

Riksdagskandidat



Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker