DEBATT: Så kan du minska risken att drabbas av stroke i förtid

I början av 2000-talet inträffade i snitt omkring 650 fall av stroke per 100 000 invånare i Kalmar län varje år. Den siffran har nu sjunkit till omkring 300, vilket innebär en minskning med 54 procent. I faktiska tal handlar det om omkring 500 färre personer i Kalmar län som drabbas av stroke varje år nu jämfört med för 20 år sedan.



Dessa fantastiska framgångar beror till stor del på att forskningen gett oss bättre läkemedel samt ökad kunskap om riskfaktorer och hur stroke kan förebyggas, särskilt genom livsstilsförändringar.



Vi kan göra mycket själva för att minska risken att drabbas av stroke i förtid. Ofta handlar det om små förändringar som över tid kan få stor betydelse. Här är sex saker du kan göra för att minska risken:



1. Håll koll på blodtrycket

Högt blodtryck är den tydligaste riskfaktorn, men ger i regel inga symtom. Se till att du har kontroll över ditt blodtryck genom att få det mätt regelbundet.



2. Rör dig varje dag

Regelbunden rörelse, som en rask promenad, sänker blodtrycket och förbättrar kärlhälsan. Små insatser räcker längre än många tror. Undvik för mycket stillasittande.



3. Dra ner på saltet

Ett högt intag av salt ökar blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för stroke. Undvik att salta extra och byt ut ditt vanliga bordssalt mot ett kaliumsalt med lägre natriumhalt.



4. Undvik rökning och snus

Rökning skadar blodkärlen och ökar risken för stroke betydligt. Forskning visar att snusare tycks ha en ökad risk att dö veckorna efter en hjärtinfarkt eller stroke.



5. Håll koll på blodfetter och blodsocker

Förhöjda blodfetter och diabetes är vanliga men påverkbara risker. Regelbundna kontroller och tidig behandling gör stor skillnad.



6. Lär känna varningssignalerna

Plötsliga talsvårigheter, förlamning eller synbortfall är klassiska tecken. Ring 112 direkt – minuterna kan vara avgörande.



Statistiken visar att utvecklingen går åt rätt håll. Genom forskning och ökad kunskap om hur man själv kan minska sina risker kan ännu fler liv räddas. Tillsammans kan vi bidra till att färre drabbas och att fler i Kalmar län får leva ett längre och friskare liv.



Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Bo Norrving, professor i neurologi vid Lunds universitet

Christina Jern, professor i neurologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet