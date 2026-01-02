DEBATT: "Människors behov sätts före byråkratin och underlättar livet"

En ny lag innebär att det blir lättare att bygga nytt, bygga om och bygga till. Det uppskattas i en debattartikel. Foto: MostPhotos

Från och med den 1 december får svenska husägare större frihet att bestämma över sina hus. Det blir lättare att bygga nytt, bygga om och bygga till.

Regeringen river nu upp krångel och byråkratiska stoppklossar – och genomför den största förenklingen av bygglovsregler på 15 år. För Sveriges barnfamiljer betyder det mer frihet, mer förutsägbarhet och större möjligheter att forma sina hem efter egna behov. Drömmen om villa, volvo och vovve kan bli verklighet för fler.

I åratal har bygglovssystemet blivit ett svårgenomträngligt lapptäcke där hederliga husägare fastnat i pappersarbete och väntetider. Det har varit svårt att förstå vad som egentligen gäller – och dyrt att göra rätt. Nu är det ändring på det. Det offentliga måste lita mer på människor och mindre på detaljerade pekpinnar. Det är så vi stärker vardagsmakten.

Nu kan du som husägare bland annat:

- bygga upp till 30 lovfria kvadratmeter.

- den krångliga anmälningsplikten för Attefallshus slopas.

- det införs en tydlig kvadratmeterpott på sammanlagt 45 kvm inom detaljplan och 65 kvm utanför detaljplan för fristående byggnader på tomten, där varken bygglov eller anmälningsplikt behövs.

*

Genom att kvadratmeterna blir en pott får man själv bestämma hur man vill använda dem. Friheten flyttar hem till människors köksbord. Regeln om 4,5 meter till tomtgräns ligger dock fast. Men om grannen tycker att det är okej att bygga närmare, kan den nu godkänna det skriftligt. Det är så ett fungerande samhälle ska vara, där människor kan prata med varandra. Det behövs inte alltid en tjänsteman för att avgöra vad som är rimligt.

När fler åtgärder blir lovbefriade minskar kostnaderna, administrationen och handläggningstiderna. Antalet lovärenden bedöms minska med upp till 40 procent, vilket kan korta kvarvarande lovprocesser betydligt.

Nu tas ett stort steg mot ett Sverige där reglerna stöttar familjer, inte hindrar dem. Människors behov sätts före byråkratin och underlättar livet för familjerna. För vi, kristdemokrater, tror på Sveriges familjer. Vi tror på Sverige.

Andreas Carlson (KD), bostadsminister

Christopher Dywik (KD)

Fredrik Sjömar (KD)

Jonas Wulff (KD)