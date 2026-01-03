DEBATT: Låt skolavslutningarna firas i kyrkan

På många håll betyder det en samling i kyrkan, en tradition som bärs vidare från generation till generation. Ändå hörs återkommande krav på att flytta samlingarna till neutrala lokaler. Dessa röster har fått ny energi sedan den tidigare S-märkta regeringen förbjöd alla konfessionella inslag och begränsade kyrkans roll i avslutningarna. Kristdemokraterna vill göra det möjligt för elever att fira julavslutningen i kyrkan, som man har gjort i Sverige i generationer.

Sveriges kristna arv har präglat vår historia, våra traditioner och våra gemensamma värderingar. Vår gemensamma värdegrund med idéer om människovärde, individens frihet, ansvar och solidaritet har vuxit fram ur den kristna etiken. Dessa värderingar är en del av vårt samhälles etiska modersmål, ett språk vi alla behöver för att förstå rätt och fel och bygga förtroende mellan människor.

*

Att låta elever avsluta terminen i kyrkan innebär inte att skolan blir en konfessionell verksamhet. Skolan ska fortsätta vara icke-konfessionell i sin undervisning, men det betyder inte att vi ska rensa bort alla spår av vår tradition och kultur. En avslutning i kyrkan är en naturlig plats för att möta värden som hopp, omtanke och gemenskap. Det är värden som har följt vårt land genom sekler och fortfarande har stor betydelse för samhällsgemenskapen.

Traditioner som julavslutningar i kyrkan har firats sedan 1800-talet. Här har generationer av barn sjungit psalmer, lyssnat på berättelser om ljus och hopp och upplevt samhörighet och högtidlighet. Dessa högtider ger oss rastplatser i vardagen, tid för sammanhållning och möjlighet att möta kulturarvet på ett sätt som inte kan förmedlas enbart genom lektioner.

*

Mot den bakgrunden är det rimligt att prästen kan få sjunga en psalm eller be en bön under en skolavslutning. Det handlar inte om tvång eller omvändelse, utan bara om att låta kyrkan få visa på den värdegemenskap och tradition man är bärare av. Ändå stoppades detta genom den Socialdemokratiska regeringens beslut under förra mandatperioden. Kristdemokraterna vill ändra skollagen för att enstaka konfessionella inslag åter tillåts vid dessa tillfällen.

En lagändring skulle undanröja tvivel och ge skolor trygghet att fortsätta använda kyrkan vid högtider. Det skulle också markera att vårt kristna kulturarv är något vi värnar, inte något vi gömmer undan.

Mathias Bengtsson (KD), utbildningspolitisk talesperson

Björn Östman (KD), Mönsterås kommun