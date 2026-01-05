DEBATT: Allting fungerade bättre förr vid liknande vintrar

Varje vinter upprepas samma historia: kaos i trafiken, oplogade vägar och bilister som blir sittande i timmar i sina bilar eller bussar. Det pratas om “snökanoner”, “snösmockor” och andra dramatiska uttryck, som om vintern vore en helt ny företeelse vi aldrig tidigare stött på.

Men sanningen är att vi har haft liknande vintrar förr – och då fungerade det bättre. Plogbilarna kom ut i tid, vägarna hölls öppna och människor tog sig till jobb och skola utan att fastna i ändlösa köer. I dag verkar det som att varje snöflinga kommer som en överraskning.

Norrlänningarna måste skratta åt oss i söder. Där hanteras betydligt större mängder snö utan att samhället stannar upp. Varför klarar vi inte detsamma? Är det brist på resurser, planering eller ansvarstagande? Oavsett vad svaret är så behöver något förändras.

Vinterväder är inget undantagstillstånd. Det är en återkommande del av vårt klimat. Då borde vi också kunna hantera det – utan att hela samhället hamnar i snökaos varje år.

Anneli Jakobsson, Storebro