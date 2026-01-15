DEBATT: Kalmar läns småföretag behöver en ny politik

2024 startades bara 895 nya företag i Kalmar län – senast länets nyföretagande var så lågt var 2004. Endast runt 20 procent av befolkningen drömmer om att starta eget, en andel som nyss låg stabilt över 30 procent. Dessutom anser inte ens en av tre att dagens politik underlättar för nya företagare.



Det är en utveckling som borde få våra politiker att ligga sömnlösa. Fyra av fem nya jobb skapas i nya små och medelstora företag, och var tredje skattekrona till kommunerna kommer från småföretagarna.

*

För att förstå vad som ligger bakom utvecklingen har vi på Spiris frågat över tusen småföretagare. De ger en tydlig och samstämmig bild: Livet som företagare har blivit allt mer krävande. Det handlar inte om enskilda politiska beslut, utan om regelkrav, kostnader och otrygghet som successivt ökat över tid – oavsett regering. Valåret 2026 behöver därför Kalmar läns politiker, i alla partier, visa att de menar allvar med ambitionen att stärka vår konkurrenskraft. Tre områden bör prioriteras:



1. Minska regelbördan

Regelverken måste anpassas till företagens storlek. Kraven från exempelvis Skatteverket bör bli tydligare, mer proportionerliga och lättare att följa. Myndigheter måste leverera enhetliga besked med god framförhållning.



2. Stärk trygghetssystemen

Osäkerheten kring sjuklön, sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och privatekonomiskt skyddsnät är starka skäl till att svenskar avstår företagande. Ett trygghetssystem som fungerar även för företagare skulle få fler att ta steget till eget.



3. Sänk kostnaderna

Arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader lyfts återkommande som allvarliga hinder för tillväxt. Om fler småföretag ska kunna anställa krävs reformer som gör det mindre riskfyllt att ta in sin första – eller nästa – medarbetare.



Kalmar län behöver fler spirande företagare, inte färre. Oavsett regering krävs långsiktiga politiska beslut som sänker trösklarna, ökar förutsägbarheten och skapar ett bättre företagsklimat. Det är så vi återuppbygger framtidstron och ger entreprenörerna rätt förutsättningar att skapa nya jobb och stärka vår ekonomi.



Charlotte von Sydow, vd Spiris/Visma Spcs