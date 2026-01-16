DEBATT: Jämställt föräldraskap är en kärna av samarbete

När jag tänker på en familj ser jag en stark kärna av omtanke och gemensamma värderingar som gör varje dag förutsägbar och trygg. Mamma och pappa arbetar som ett sammansvetsat team, där reglerna är tydligt överenskomna och riktningen gemensam, så att gränserna känns som en trygg varm pläd som barnen kan svepa in sig i och lita på – varje dag.

Man har biologiska barn och barn placerade i familjehem, och i den vardagen möts olika behov och bakgrunder med samma respekt och omtanke. Genom att synliggöra varje barns identitet och rätt till lika möjligheter stärker man känslan av tillhörighet och rättvisa.

Föräldraskapet handlar inte bara om att tillgodose omedelbara behov utan om att bygga ett livslångt ankare av trygghet. När man delar ansvar, kommunicerar öppet och står fast i sina beslut, bygger man en obruten mur av stabilitet som våra barn kan vila mot när världen känns osäker. En mur som barnen trevande och utforskande kommer gå utanför för att testa sina gränser sedan springa till baka till.

*

Respekt mellan er som föräldrar är mer än ord – det är en konkret handling av kärlek. Man lyssnar, bekräftar varandras perspektiv och kompromissar när det behövs. Denna respekt sänder ett starkt budskap till barnen att deras röster också är värdefulla och deras känslor tas på allvar.

Varje roll erkänns som lika viktig, oavsett vem som bär vilket ansvar. Genom att dela på uppgifter som måltider, vardagsrutiner, skolstöttning och emotionellt stöd visar föräldrarna att samarbete är en norm och ett livsmönster, inte bara en tillfällig lösning. Barnen får se kärlek i praktiken som en gemensam plan för uppfostran, konsekventa regler och enhetlig kommunikation när frågor rör deras säkerhet och välbefinnande.

Det skapar en tydlig arkitektur av föräldraskap där de vet vad som förväntas och vad som inte är okej. Genom jämlik behandling och konsekventa gränser, oavsett biologiskt ursprung eller placering, skapas en rättvis och trygg miljö där varje barn har samma rätt till kärlek, respekt och möjlighet att växa.

*

I denna gemensamma värld finns utrymme för varje barns unika bakgrund och styrkor. Föräldrarna arbetar tillsammans för att varje barn ska känna tillhörighet i en familj som ser dem som lika värdefulla med lika rätt till delaktighet, skolgång och framtidsdrömmar.

När man tydligt kommunicerar värderingar och mål blir det enklare att möta olika behov: emotionellt stöd, skolrelaterade utmaningar eller känslomässiga reaktioner kopplade till tidigare upplevelser. Denna gemensamma plattform fungerar som en trygg bas där barnen kan utforska och utvecklas utan rädsla för ojämlikhet eller förlorad plats.

Varför inte skapa och förstärk era gemensamma strategier – regelbundna samtal mellan föräldrarna om uppfostran, tydlighet kring regler och konsekvenser, en föräldrautbildning (COPE) samt planer för hur varje barns unika resa stöds.

Investera i relationen mellan er som föräldrar där öppenhet, empati och konstruktiv hantering av oenigheter blir en modell som barnen tar efter i sina egna relationer. Främja en inkluderande känsla av familjen där tydliga uttryck för att alla barn tillhör samma familj, med lika möjligheter och lika värde, oavsett hur länge de har varit en del av hemmet.

Tillsammans i familjen bygger man grunden till allt.

Björn Östman

Kristdemokraterna