DEBATT: Svensk lag ska skydda brottsoffer – inte gärningsmän

Svenska lagar ska skydda samhället och brottsoffren – inte dömda mördare, våldtäktsmän och pedofiler. Ändå har flera händelser den senaste tiden visat att systemet inte alltid fungerar så. Det skapar otrygghet, inte minst för kvinnor.

Trygghet i vardagen kan aldrig tas för given. Föräldrar ska kunna låta sina barn gå hem själva från träningen. Kvinnor ska kunna ta en promenad på kvällen utan rädsla och känna sig trygga även i sitt eget hem. Så ser verkligheten inte alltid ut.

Moderaterna genomför därför ett tydligt skifte i kriminalpolitiken. Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samma kraft och konsekvens som gängkriminaliteten. Det handlar ytterst om att sätta gränser. Farliga brottslingar ska sitta inne, så att skötsamma människor kan leva sina liv i trygghet.

Straffen spelar en avgörande roll. Personer med hög återfallsrisk ska inte släppas ut i förtid bara för att tiden har gått. Ett nytt straff införs nu – säkerhetsförvaring – som innebär att särskilt farliga brottslingar, som våldtäktsmän och pedofiler, kan hållas inlåsta på obestämd tid så länge de utgör en fara för samhället.

Samtidigt tas en konkret nollvision mot mäns våld mot kvinnor fram. För att arbetet inte ska falla mellan stolarna tillsätts ett särskilt ministerråd i Regeringskansliet med ansvar för att samordna insatser och driva på nödvändiga förändringar.

Men perspektivskiftet måste vara bredare än enskilda reformer. Lagstiftningen behöver tydligare utgå från brottsoffrens behov, inte gärningsmännens.

Därför drivs flera förändringar:

Grovt kriminella ska inte kunna gömma sig bakom namnbyten eller skyddade personuppgifter.

Polisen ska få lagra DNA längre för att kunna stoppa återfallsförbrytare.

Straffet för gravfridsbrott ska skärpas – dagens maxstraff är orimligt lågt.

Människor ska kunna varna sina grannar för en dömd pedofil utan att själva riskera åtal för förtal.

Svenska lagar ska skydda skötsamma människor. Fokus ska ligga på brottsoffer, inte på gärningsmän. Det ska inte vara farligt att vara kvinna i Sverige. Ett tryggare samhälle är inte ett särintresse, utan statens viktigaste uppgift.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot