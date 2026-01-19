DEBATT: Facit – SD har största ungdomsrörelsen

Det är nästan lite charmigt att se hur både Moderaterna och Socialdemokraterna tävlar om vem som har den största och mest livskraftiga ungdomsrörelsen. Pressmeddelanden skrivs, siffror presenteras och framtiden utropas med självsäkerhet. Men i själva verket behöver ingen spekulera. Det finns redan ett tydligt facit att luta sig mot.

EU-skolvalet visade svart på vitt att Sverigedemokraterna är det största partiet bland dagens ungdomar. Moderaterna placerade sig som tvåa, medan Socialdemokraterna hamnade långt efter. Det är inget tyckande, det är ett demokratiskt mätbart resultat.

När unga får säga sitt, väljer de i allt större utsträckning bort vänstern.

Denna utveckling syns inte bara i valresultat. Den bekräftas också år efter år i Ungdomsbarometerns trend- och generationsrapporter. Mönstret är tydligt. Unga rör sig bort från vänsterideologisk aktivism, symbolpolitik och identitetsfixering. I stället växer en längtan efter trygghet, stabilitet, gemenskap, ansvar och traditionella livsmönster. Konservativa värderingar vinner mark, medan woke-ideologi, klimataktivism och politiska experiment tappar förtroende.

Mot den bakgrunden blir Socialdemokraternas självbild som framtidskraft svår att ta på allvar. Det är trots allt Socialdemokraterna som bär huvudansvaret för den politik som under lång tid monterade ner fungerande kärnkraft, drev en ansvarslös migrationspolitik och bedrev en integrationspolitik utan krav. Nu vill samma parti lösa konsekvenserna av sina egna beslut genom tvångsblandning, fler bidrag och nya symboliska reformer.

Och låt oss vara ärliga om vad som väntar om Socialdemokraterna återvänder till makten. De kommer inte att regera ensamma. De kommer vara beroende av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är inte spekulation, det är parlamentarisk verklighet. Tillsammans innebär det höjda skatter på arbete, sparande och boende, högre kostnader för drivmedel och transporter, ökade pålagor för hushåll och företag samt en återgång till en migrationspolitik som kommunerna redan vet konsekvenserna av. Det innebär också att viktiga trygghetsreformer riskerar att rivas upp, där brottsoffer åter får stå tillbaka för gärningsmän och där krav ersätts av bidrag.

Det är en återgång till den politik som ledde till skenande elpriser, skenande bränslepriser, inflation, dagliga skjutningar och en successivt urholkad välfärd. Det är inte ansvarstagande. Det är att upprepa gamla misstag.

Valet 2026 blir därför ett vägval. Inte bara mellan partier, utan mellan två helt olika riktningar för Sverige. Antingen en väg där arbete lönar sig, där tryggheten stärks, där ansvar går före bidragsberoende och där skattebetalarnas pengar hanteras med respekt. Eller en väg där skattehöjningar alltid är lösningen, där invandringen ökar, där ideologiska projekt prioriteras framför verkliga problem och där kostnaden alltid landar hos vanligt folk.

Sverigedemokraterna har vuxit till den verkliga folkrörelsen, inte minst bland unga, just därför att partiet tar verkligheten på allvar. Genom att stå upp för trygghet, ekonomisk balans och långsiktigt ansvarstagande. Inte för att det alltid är bekvämt, utan för att det är nödvändigt. För att det bygger Sverige starkare.

Facit är tydligt. Det är Sverigedemokraterna som i dag är störst bland ungdomar. Och det är ingen tillfällighet.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Ordförande SD Oskarshamn

Anton Liljegren Johansson

Förbundsstyrelsesuppleant Ungsvenskarna