REPLIK: Riskerar att bli den smutsigaste valrörelsen

SSU och Socialdemokraterna svarar på en artikel i Dagens Kalmar om MUF Kalmars medlemsökning – inte genom att tala om politik, idéer eller framtid. Fokus hamnar i stället på att förminska, förlöjliga och misstänkliggöra att unga människor väljer att engagera sig. Detär anmärkningsvärt.

Artikeln om Moderata ungdomsförbundets tillväxt beskriver ett faktum: fler unga väljer att bli medlemmar. Det är ett tecken på att politik engagerar. Det borde vara okontroversiellt. Ändå riktas angreppen inte mot några sakuppgifter, utan mot själva företeelsen att unga organiserar sig.

När engagemang bemöts med raljans sänds tydliga budskap till de som eventuellt vill engagera sig. Alltså att engagemang accepteras – men bara när det sker på “rätt” sida. Allt annat ska ifrågasättas. Resultatet blir att politiskt aktiva ungdomar pekas ut som ett problem i stället för en tillgång.

Argumentationen fastnar i procenttal och teknikaliteter. Det ändrar egentligen ingenting i sak. Fler unga har gått med. Fler unga deltar. Fler unga väljer att lägga tid på politiskt arbete.

Orsak och verkan är tydlig kring att när organisationer växer beror det också på att dessa ungdomar ser en mening i att de engagerar sig där.

Att svara på detta genom att håna tillväxten liknar mer mobbarfasoner än politisk debatt. Ett demokratiskt samhälle bygger på att unga uppmuntras att delta. Det urholkas när deras engagemang i stället används som slagträ i ett revirkrig mellan partier.

Valåret har knappt börjat. Om denna typ av debatt är den linje som SSU och Socialdemokraterna väljer pekar det mot en valrörelse som riskerar att gå till historien som den smutsigaste. Vi hoppas att Sveriges största parti och deras ungdomsförbund klarar bättre än så.

Charlotte Carlgren

Distriktsordförande MUF Kalmar Län