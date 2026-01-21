INSÄNDARE: Så kan man lösa parkeringskaoset vid ishallen

Ulf Johansson har en idé om hur man kan få viss ordning på parkeringkaoset vid VH:s hemmamatcher. Foto: Arkivbild

Jag förstår att det inte är roligt för alla som bor i villakvarteren runt ishallen. Men kan inte kommunen öppna grinden vid förskolan Lunden? Det skulle underlätta.

Att det råder parkeringkaos vid ishallen när Vimmerby Hockey spelar hemmamatcher har blivit en snackis. Jag förstår att de som bor i villakvarteren runt ishallen inte tycker det är speciellt roligt dagarna Vimmerby Hockey spelar hemma. Jag har med egna ögon sett hur trångt det är och funderat på vad som skulle hända om en ambulansbil eller räddningsfordon skulle behöva komma fram.

Men jag kanske har en lösning. Borde det inte gå att öppna grinden vid förskolan Lunden på andra sidan rondellen? Bara när Vimmerby spelar sina hemmamatcher. Man kan öppna en och en halv timme innan mach och stänga en timme efter matchen. Ishallens vaktmästare skulle kunna sköta det med en nyckel och parkeringen rymmer över 30 bilar och skulle förbättra situationen.

Jag är rädd att VH kommer tappa publik om det inte finns plats på parkeringen och ifall folk riskerar att åka på böter om de ställer sina bilar i villakvarteren runt ishallen.

Kommunen satte upp parkeringsförbud på Kungsgatan för några år sedan efter att det blivit fullt med bilar där i samband med matcherna. Skulle inte detta då kunna vara en lösning?

Ulf Johansson, Vimmerby