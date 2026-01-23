DEBATT: Nu skärper vi straffen

Sverige har under alltför lång tid sett hur grov kriminalitet tillåtits växa. Gäng skjuter, spränger och våldtar om och om igen, medan brottsoffer lämnas med livslånga ärr. Ett rättssystem som inte markerar tydliga gränser blir i praktiken en medspelare till kriminaliteten. Därför presenterar Sverigedemokraterna nu i samarbete med regeringen en rad kraftfulla straffskärpningar.

För första gången införs möjligheten att dubbla straff för alla brott med koppling till kriminella nätverk. Den som systematiskt utnyttjar gängstrukturer för att begå brott ska mötas av ett rättsväsende som ser helheten, inte reducerar varje gärning till en isolerad händelse. För gängledare finns dessutom utrymme för ännu strängare straff.

Därtill skärps ett femtiotal straffskalor. Grov misshandel, grova våldtäkter och allvarlig ekonomisk brottslighet ska ge kännbara påföljder. Vid flerfaldig brottslighet ska domstolen kunna gå långt över dagens maxstraff. Det sänder en tydlig signal om att återfall aldrig lönar sig.

*

Särskilt viktigt är möjligheten till livstids fängelse vid upprepade grova våldtäkter. Den som gång på gång begår de mest integritetskränkande brotten ska inte få nya chanser att förstöra fler liv.

Vi utvidgar också häktningspresumtionen för att stoppa farliga gärningsmän tidigt, även vid försök och förberedelse till allvarliga brott samt vid grov frids- och hedersrelaterad kriminalitet.

Detta är ett nödvändigt paradigmskifte. Trygghet kräver konsekvens och brottsoffrens rätt måste väga tyngre än gärningsmännens bekvämlighet. Med dessa reformer tar Sverige ett avgörande steg mot ett tryggare samhälle.

Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), distriktsordförande i Kalmar län