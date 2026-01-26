DEBATT: Regeringen blundar och sviker de arbetslösa

Sverige befinner sig i en allvarlig arbetslöshetskris. Nästan en halv miljon människor står utan jobb. Bakom siffrorna finns unga som tappar hoppet, vuxna som vill arbeta men inte får chansen och familjer som lever med en ständig oro för framtiden. I ett sådant läge borde vilken regering som helst samla hela landet för att skapa jobb, utbildning och nya möjligheter. I stället gör regeringen tvärtom.

Under valrörelsen stod Ulf Kristersson framför affischer med budskapet ”Europas fjärde högsta arbetslöshet borde göra regeringen arbetslös.” Frågan är vad han tycker i dag. Under hans ledarskap har Sverige halkat ännu längre ned i arbetslöshetsligan. Det är inget annat än ett politiskt misslyckande.

Vi har stor respekt för att det inte varit tal om någon högkonjunktur under denna mandatperiod. Det gör det såklart svårare för en regering att handskas med arbetslöshet. Men fakta är att denna SD-regering valt fel väg, deras beslut har inte mildrat lågkonjunkturen. Snarare tvärtom!

*

Regeringen har valt att skära ned på folkhögskolor och folkbildning. Just de utbildningsformer som ger människor en andra chans. För många unga som inte gått den spikraka vägen genom skolsystemet, för människor som behöver ställa om mitt i livet eller för dem som står långt från arbetsmarknaden, är folkhögskolan ofta skillnaden mellan utanförskap och framtidstro. När regeringen drar undan den möjligheten slår man undan benen på dem som redan kämpar mest.

I stället för en aktiv arbetsmarknadspolitik möts arbetslösa av jobbskatteavdrag, hårdare aktivitetskrav, bidragstak och sänkt a-kassa. Åtgärder som har sågats av ekonomer, forskare och barnrättsorganisationer. De leder inte till fler jobb. Det enda de åstadkommer är att göra livet svårare för människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Den här regeringen har lyckats med konsten att lägga sten på börda.

*

Det mest provocerande är regeringens totala brist på krisinsikt. Moderater i Kalmar län har nyligen försökt slå sig för bröstet och peka på marginella förbättringar lokalt. Fakta kvarstår. Under den här regeringen har arbetslösheten ökat kraftigt från redan historiskt höga nivåer. Det är ingen framgång.

När människor ser sin framtid glida dem ur händerna kan politiken inte svara med att sitta på sina. Krisen kräver krishantering. Socialdemokraterna har därför föreslagit krissamtal om arbetslösheten och flera konkreta åtgärder som skulle kunna få bred majoritet i riksdagen. Satsningar för att få fler unga i arbete, fler åtgärder för nyexaminerade studenter, fler initiativ tillsammans med näringslivet, fler praktiska utbildningar som leder till jobb och bättre användning av Arbetsförmedlingens outnyttjade anslag.

Arbete handlar inte bara om försörjning. Det handlar om värdighet, delaktighet och framtidstro. När regeringen skär ned på utbildning och folkbildning i ett läge med skyhög arbetslöshet sviker man ett helt samhälle. Sverige behöver fler vägar in i arbete. Inte färre. Sverige förtjänar en politik som nyktert ser på de utmaningar som finns och ger hopp genom att leverera lösningarna.

Björn Petersson (S), Ombudsman Byggnads & Riksdagskandidat

Malin Anell (S), Regionråd

Peter Wretlund (S), Regionråd