DEBATT: Kompetensutvisningarna: Tidöregeringens politik dränerar Kalmar län

Just nu utvisas människor som arbetar och bidrar i Sverige. Människor som har bott i landet i 10–15 år, vars barn är födda här och som inte har något annat hemland.

Regeringens politik stoppar kompetens inom vård och näringsliv. Den drabbar individer som rotat sig och gjort allt rätt. Medan befolkningen i länet minskar och företag skriker efter personal, väljer Tidöregeringen en väg som aktivt försvårar för vårt län att fungera. I media omnämns fenomenet för Kompetensutvisningarna. Varför får detta vansinne pågå?

Kalmar län har landets näst äldsta befolkning. Det föds färre än det dör och vi förväntas tappa ytterligare 2 000 invånare de närmaste tio åren. För varje 1 000 invånare som länet minskar tappar regionen, som ansvar för hälso- och sjukvård, hela 40 miljoner i intäkter.

Det motsvarar vad en mellanstor hälsocentral kostar eller vad ett 80-tal sjuksköterskor tjänar. Samtidigt som invånarantalet sjunker, råder en massiv kompetensbrist inom både privat och offentlig sektor. Under åren 2020–2022 stod utrikes födda för hela 87 procent av alla nya tjänster i Kalmar län. Utan dessa människor stannar välfärden.

*

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en rapport – Fakta om personalen i välfärden. Utrikes födda i kommuner och regioner – för att undersöka gruppen utrikes födda närmare och vilken roll de spelar inom kommunernas och regionernas verksamheter.

Det är tydligt att de som är födda utomlands är en grupp som blivit allt viktigare för kommuners och regioners förmåga att klara sin kompetensförsörjning. Rapporten visar i korthet att vi de senaste åren har sett en stor ökning av unga födda i andra länder som jobbar i kommuner och regioner.

Blickar vi lite framåt så ser vi att antalet i arbetsför ålder (20-66 år) minskar i två av tre kommuner de kommande tio åren. Där det ökar står utrikes födda för hela ökningen av den arbetsföra delen av befolkningen kommande tioårsperiod. Bland unga i gruppen ser man ett starkt intresse för välfärdsjobben – fler utbildar sig och söker sig till jobb i kommuner och regioner.

De senaste 10 åren har det kommit 2 000 sjuksköterskor, 4 000 läkare och 33 000 undersköterskor och vårdbiträden till Sverige. Det motsvarar mer än fyra gånger så många läkare som jobbar i Region Kalmar län idag. Och det är ungefär lika många sjuksköterskor som är anställda i Region Kalmar län idag.

*

Vi ser nu hur människor som levt i vårt län sedan 2010 – undersköterskor, industriarbetare och företagare – utvisas trots att de behövs som mest. Vi hade Seda Grigoryan och Artyom Ghulyan i Kristdala, vars tre söner är födda i Sverige, med jobb inom omsorgen och på verkstad. Vi hade Sayed Mohsen som var fastanställd på Rönningegården i Mörbylånga. Sayed är en av totalt sex medarbetare inom Mörbylånga kommuns äldreomsorg som utvisats det senaste året.

Detta är så klart inte något nytt för regeringen. Regeringen är självklart medveten om vilka konsekvenser deras politik får. Men det handlar inte om kunskap. Regeringen har en annan agenda. Genom en lång rad beslut och lagändringar genomförs en medveten utrensning av människor som regeringen inte tycker ska få leva och bo i vårt land. Det senaste i denna riktning handlar om återkallande av permanenta uppehållstillstånd. Strax innan jul stod det klart att regeringens utredning sågas av tunga remissinstanser med Justitiekanslern i spetsen. Låt oss hoppas att regeringen lyssnar på experterna.

För Centerpartiet i Kalmar län

Emmy Ahlstedt, riksdagskandidat

Martin Joelsson, riksdagskandidat

Christina Davidson, distriktsordförande

Anders Johansson, förste vice distriktsordförande

Karin Helmersson, andre vice distriktsordförande och regionråd

Fredrik Lindwall, Västervik

Magnus Larsson, Oskarshamn