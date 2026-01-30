REPLIK: S upprördhet över arbetslösheten klingar ihåligt

Socialdemokraternas upprördhet över arbetslösheten klingar ihåligt. Där det varit under främst deras år vid makten som grunden lades till dagens problem och som man konsekvent undviker att nämna, vilket är förståeligt.

Den arbetslöshet som finns i Sverige är inte jämnt fördelad över befolkningen och den har inte uppstått i ett vakuum. Det är produkten av decennier av ansvarslös invandringspolitik och utan någon form av kravbaserad integration.

Enligt SCB och Arbetsförmedlingen är arbetslösheten bland utrikes födda mer än tre gånger så hög som bland inrikes födda. I vissa grupper, särskilt bland personer födda utanför Europa, är över hälften inte självförsörjande ens efter många år i Sverige.

*

Att då låtsas som att problemet primärt handlar om ”fel budgetposter” eller för lite folkbildning är inte seriöst. Sverige har redan prövat Socialdemokraternas modell med massinvandring kombinerad med bidrag, subventionerade åtgärder och låtsasjobb. Resultatet blev Europas högsta arbetslöshet bland utrikes födda, växande utanförskap och en arbetsmarknad som slits isär.

Den svenska arbetsmarknaden fungerar inte utan tydliga spelregler. Trygghet måste gå hand i hand med ansvar. Därför har regeringen, med Sverigedemokraternas stöd, permanent höjt taket i a-kassan för löntagare samtidigt som arbetslinjen återupprättas genom krav och omställning. Det är en nödvändig kursändring efter år av politik som tillåtit utanförskapet att växa.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare