DEBATT: Spara i politiken först – inte i välfärden

I ett debattinlägg menar Sverigedemokraterna i Vimmerby att antalet fullmäktigeledamöter borde ha minskats mer än vad som beslutades. "Politiken måste visa samma återhållsamhet som man förväntar sig av verksamheterna", skriver man bland annat.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags behandlades frågan om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Förslaget som majoriteten valde innebär en minskning från 49 till 45 ledamöter. Det är ett steg i rätt riktning men enligt oss i Sverigedemokraterna är det ett alltför försiktigt steg.

Därför föreslog vi att fullmäktige i stället minskas till 41 ledamöter vilket är den lägsta nivå som lagen tillåter för en kommun i Vimmerbys storlek.

Under debatten framfördes att skillnaden i besparing endast uppgår till omkring 18 000 kronor per år och att detta därför inte är en avgörande budgetfråga.

*

För oss handlar detta inte om den exakta summan.

Det handlar om ansvar och om signalvärde.

När kommunen står inför tuffa ekonomiska år och besparingar diskuteras inom skola äldreomsorg och andra viktiga verksamheter måste även politiken vara beredd att se över sina egna kostnader.

Att något ryms inom den ekonomiska ramen betyder inte automatiskt att det är rätt prioritering. Det betyder bara att man valt att låta den politiska organisationen vara större än nödvändigt.

Sverigedemokraterna menar att politiken måste visa samma återhållsamhet som man förväntar sig av verksamheterna.

*

Detta handlar inte om att minska det politiska engagemanget eller försvåra det demokratiska arbetet. Tvärtom behövs fler människor som vill engagera sig i politiken.

Men ett starkt engagemang kräver inte fler politiska platser än nödvändigt. Det kräver tydligt ansvar fungerande arbetsformer och respekt för skattebetalarnas pengar.

Vimmerbys invånare ska kunna känna trygghet i att deras skattepengar används där de gör mest nytta inte till att bygga upp en större politisk organisation än vad kommunen behöver.

När ekonomin är ansträngd ska politiken inte vara undantagen.

Den ska gå före och visa ansvar.

Sverigedemokraterna

Vimmerby kommunfullmäktigegrupp