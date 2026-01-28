DEBATT: Varför är privat kultur viktigare än kommunal?

Häromveckan fick många barn besked om att de har fått en eftertraktad roll på Astrid Lindgrens värld. Det är bara att gratulera. Det blir en erfarenhet för livet och att ALV berikar Vimmerbys kulturliv är självklart. Men samtidigt är det något som skaver.

För att kunna delta som barnskådespelare krävs ett samarbete med kommunens skolor eftersom barnen behöver vara lediga både för att repetera men också för att uppträda i och med att parken öppnar innan skolavslutningen. Uppenbarligen löser man detta samarbete år efter år just för att man värderar Astrid Lindgrens världs bidrag till Vimmerbys kulturliv och turism högt.

Indirekt innebär det också att Vimmerby kommun faktiskt gör en värdering om vilken kultur som är viktig och vilken som inte är det. För den som vill spela något av de få instrument som ännu erbjuds i Vimmerby kulturskola är det nämligen långt ifrån självklart att kunna få genomföra sin lektion smidigt i samband med den ordinarie skoldagen.

Något som blir särskilt kännbart för de barn och unga som inte bor inne i Vimmerby tätort och därför blir helt beroende av möjligheten att få skjuts för att kunna lära sig det mycket utvecklande hantverket att spela ett instrument. En instrumentlektion pågår i tjugo minuter. Även om hela lektionstiden skulle tas från ordinarie undervisning blir den totala frånvaro under ett läsår 1,5-2 skoldagar beroende på barnets ålder och längd på skoldag.

Alltså betydligt mindre total frånvaro än ett skådespelande barn. Argument mot instrumentlektioner under skoldagen är vanligen att det inte är bra för eleven att missa samma lektion varje vecka. Därav att jag själv lyfte fram alternativet med rullschema så att frånvaron kunde delas över flera lektioner och rast. Instrumentläraren är på skolan samma tid men vilken elev hen träffar först varierar. Jag spelade själv enligt den modellen som barn och vet att den fungerar. Det förslaget bemöttes över huvudtaget inte.

*

Så frågan är varför Vimmerby kommuns skolor mer än gärna samarbetar med ett vinstdrivande företag men inte med sin egen kommunala kulturskola? Att lära sig spela ett musikinstrument är ett hantverk som växer fram över tid, det kräver tålamod, uthållighet och koncentration.Viktiga egenskaper som allt färre unga behärskar idag.

I och med införandet av Fritidskortet har det ekonomiska hindret för att delta i Kulturskolans aktiviteter minskat. Men de praktiska återstår att lösa. Min önskan är därför att Vimmerby kommun på allvar inser värdet i sin egen kulturskola och aktivt verkar för att fler barn ska få tillgång till den. Att man tar fram en seriös plan hur kulturskolan ska kunna samverka bättre med skolorna – särskilt i de yttre tätorterna. Detta är inte viktigt enbart för elevernas skull utan även om man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Desto fler elever som Kulturskolans lärare kan träffa dagtid, desto mindre kvällsarbete för dem.

*

Astrid Lindgrens arv har onekligen förgyllt Vimmerbys kulturliv men många tycks glömma bort att hon också värderade musik högt. Vad vore alla filmer och teatrar utan den fantastiska musiken? Det är en otrolig möjlighet för barn att kunna få uppleva en sommar som skådespelare på Astrid Lindgrens värld.

Men för det barn som ser upp till luffarorkestern blir det genast svårare, Vimmerby kulturskola har ett mycket begränsat utbud på instrumentsidan och ovanpå det en huvudvärk som heter duga för ett barn på landsbygden att få till en fungerande instrumentundervisning. Varför?

Anna Tibbelin, musiker och förälder