REPLIK: Skattesänkningar före högkostnadsskydd är inte en ”nödvändig prioritering”

SD försöker återigen flytta fokus från deras beslut att försämra högkostnadsskyddet för läkemedel. Det var ett medvetet och mycket konkret beslut som regeringen, med SD som avgörande stöd, tog. Denna försämring gör livet dyrare för äldre, kroniskt sjuka och personer med sjuk och aktivitetsersättning.

Att nu kalla detta för ”ansvarstagande” och att göra ”nödvändiga prioriteringar” är att tänja på begreppen. Det fanns andra vägar än att låta patienter betala mer ur egen ficka. Vi socialdemokrater har pekat på behovet av hårdare prisförhandlingar med läkemedelsbolagen och andra finansieringslösningar. Regeringen valde bort dem och prioriterade i stället skattesänkningar för landets allra rikaste. Där återfinns de ”nödvändiga prioriteringar” som SD gjort, skattesänkningar har prioriterats före högkostnadsskyddet.

När SD nu försöker göra detta till en diskussion om regionen är det mest ett sätt att slippa stå för konsekvenserna av den egna politiken. Men styret i Region Kalmar län är inget vi skäms för. Tvärtom har Region Kalmar län och dess medarbetare mycket att vara stolta över med ständiga toppnoteringar när patienterna själva får säga sitt.

Men självklart nöjer vi i S oss inte med tidigare meriter. Bara under 2025 har vi investerat över en miljard i framtidens sjukvård, tillgänglighet och patientsäkerhet. Vi håller samtidigt ordning i ekonomin i en tid då många regioner tvingas till drastiska nedskärningar.

Det verkligt ovärdiga är att först fatta beslut som slår mot de mest utsatta och sedan låtsas stå vid sidan av. Ansvar är att äga sina beslut, inte att skylla ifrån sig.

Mattias Adolfson (S)

Regionråd, ordförande beredningen för hälso- och sjukvård