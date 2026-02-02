DEBATT: Regeringens förslag räcker inte för att rädda kontanterna

Regeringen lämnade nyligen förslag kring hur kontanthanteringen i samhället kan stärkas. Förslagen är bra, men de råder inte bot på alla svagheter i kontantkedjan. Det som saknas är statliga åtgärder för att handeln ska ta emot kontanter och för att människor ska kunna betala räkningar kontant över disk, skriver Bankomats vd Nina Wenning.

Trots att Sverige är ett i hög utsträckning digitaliserat land så råder bred politisk samsyn om behovet av en fungerande kontanthantering.



Ett skäl är inkludering. Fortfarande lever en stor grupp svenskar i digitalt utanförskap och för dessa är kontanter helt nödvändiga för att klara vardagen.



Ett annat skäl är krisberedskap. Om el eller datakommunikationer slås ut är det viktigt att kontanter finns som ett alternativ till de digitala betalsätten.



*

Men för att vi ska kunna betala med kontanter måste hela kontantkedjan fungera. Det räcker inte att människor har tillgång till kontanter. Myndigheter, butiker och restauranger måste också ta emot kontanter. Dessa aktörer behöver i sin tur få tag på växelpengar och lämna in dagskassor. Därutöver behöver människor kunna betala räkningar kontant över disk.



Den stadigt minskande efterfrågan på kontanter har dock gjort att många företag som erbjuder kontantservice har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet. Vissa delar av kontantkedjan är i dag mycket sårbara.

För Kalmar län stärks den bilden av en ny rapport där länsstyrelsen konstaterar att det politiska målet om att alla invånare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster – inklusive kontanter – inte uppnås.

*

I december lämnade regeringen en lagrådsremiss om hur kontanter som betalningssätt kan stärkas. Regeringens förslag är att

– livsmedelsbutiker och apotek ska vara skyldiga att ta emot kontanter

– de största bankerna ska ge konsumenter möjlighet att sätta in kontanter

– de största bankerna ska erbjuda tjänster för växelhantering och dagskasseinsättning för företag.



Förslagen är bra, men de råder inte bot på alla svagheter i kontantkedjan.



Vi saknar åtgärder som främjar handelns kontanthantering. Här behöver staten göra det mer attraktivt att hantera kontanter, exempelvis genom att utöka Post- och telestyrelsens uppdrag till att också omfatta stöd till handlares kontanthantering. Handeln kan också ta samhällsansvar genom självreglering. Dessutom kan konsumenter skapa ett efterfrågetryck på handeln genom att aktivt välja kontanter som betalmedel.



*

Vi saknar också förslag när det gäller kontanta räkningsbetalningar över disk. I dag finns mycket begränsad sådan service. Vårt förslag är att staten återigen tillhandahåller rikstäckande kassaservice, så som det var fram till år 2008.



Både konsumenter och privata aktörer kan agera för att stärka kontantkedjan. I slutändan är det dock statens ansvar att upprätthålla den samhällsviktiga kontantinfrastrukturen.



Nina Wenning

Vd, Bankomat AB