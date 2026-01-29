REPLIK: En realistisk migrationspolitik skyddar Kalmar läns framtid

Centerpartiets debattartikel bygger på en välkänd strategi: att framhäva enskilda, känslomässiga fall som framställs som representativa för hela migrationspolitiken. Genom att fokusera på individer som levt länge i Sverige, vars barn är födda här och som har etablerat sig i arbetslivet, vill man skapa en bild av att regeringens politik som grym och irrationell. Dessa berättelser, ofta spridda via medias snyftreportage, utelämnar systematiskt den bredare bakgrunden och de omständigheter som gjort att uppehållstillståndet ifrågasatts eller återkallats.

I verkligheten handlar regeringens beslut naturligtvis inte om att godtyckligt utvisa personer som bidrar till samhället. De fall som lyfts fram i media saknar regelmässigt det fulla sammanhanget: tidigare brott, falska uppgifter vid ansökan, eller långvarigt beroende av bidrag trots möjligheter till självförsörjning. Centerpartiet väljer att inte belysa dessa aspekter, utan nöjer sig med att framhålla de emotionella konsekvenserna för den enskilde. Det är att blunda hårt för de verkliga kostnaderna för en ohållbar migrationspolitik.

*

Kalmar län, med sin åldrande befolkning och krympande skattebas, har inte råd med ett system där välfärden belastas av de som inte vill eller kan integreras. Att prioritera svenska medborgares trygghet och ekonomi framför enskilda fall som framställs i media är inte inhumant utan det är att ta ansvar. Regeringens politik, inklusive det höjda frivilliga återvandringsbidraget från januari 2026, erbjuder en väg ut för dem som själva inser att de inte funnit sin plats här. Detta är både humant och ekonomiskt förnuftigt, till skillnad från att låta människor leva år efter år i utanförskap.

Centerpartiets retorik kring ”kompetensutvisningar” blir tom när den reduceras till att upprepa medias enskilda berättelser utan att ta hänsyn till helheten. Sverigedemokraterna står för en migrationspolitik som sätter länets invånare främst: trygghet, ordning och en välfärd som hålls intakt för kommande generationer.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Johnny Svedin (SD)

Riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd i Region Kalmar län