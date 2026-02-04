DEBATT: Nationella riktlinjer för klimakterievård – ett viktigt steg för kvinnors hälsa

Klimakteriet är en naturlig fas av en kvinnas liv då hormonnivåerna börja sjunka. Klimakteriet kan för många kvinnor innebära stora påfrestningar som innebär att de behöver få hjälp och stöd av sjukvården. Trots detta har klimakterievård länge varit ett eftersatt område. Därför är det ett mycket viktigt besked att Socialstyrelsen, på uppdrag av nuvarande regering och med Kristdemokraterna som ansvarig för sjukvården, tagit fram nationella riktlinjer för klimakterievård.

Detta är ett genombrott för kvinnors hälsa. Kristdemokraterna har under lång tid lyft behovet av bättre och mer jämlik vård av kvinnors hälsa och bl.a. klimakterievården både nationellt och regionalt. Klimakterievård handlar ytterst om livskvalitet, arbetsförmåga och psykisk hälsa. När kvinnor får rätt stöd i rätt tid minskar risken för långvarigt lidande och onödiga sjukskrivningar. Det är en investering som gagnar hela samhället.

Med nationella riktlinjer får vården nu ett gemensamt kunskapsstöd som stärker både patienter och vårdpersonal. Det bidrar till ökad jämlikhet, bättre kvalitet och större trygghet för kvinnor som söker vård för klimakteriebesvär. Samtidigt är riktlinjer bara början. Det avgörande är hur de omsätts i praktiken i regionerna. I Region Kalmar län är första linjens gynekologi på gång inom primärvården. Det är positivt och viktigt och Kristdemokraterna välkomnar denna utveckling. För många kvinnor hoppas vi att det kommer innebära hjälp och stöd i rätt tid, en ökad tillgänglighet och kortare väntetider. En väl fungerande primärvård med rätt kompetens är helt avgörande för att de nationella riktlinjerna ska få verklig betydelse. Samtidigt vill vi betona att satsningen måste följas av rätt resurser, kompetensutveckling och uppföljning. Första linjens gynekologi får inte bli en papperskonstruktion – den måste fungera i vardagen för både patienter och personal.

Kristdemokraterna i Region Kalmar län kommer fortsatt att bevaka för att de nationella riktlinjerna implementeras fullt ut och leder till verklig förändring för kvinnor i vår region.

Margreth Johansson (KD)

Ledamot i regionfullmäktige Kalmar län

Riksdagskandidat Kalmar län