DEBATT: Bygg- och anläggningsprogrammet i topp – stark etablering i Kalmar län

Bygg- och anläggningsprogrammet fortsätter att vara ett av de mest arbetsmarknadsrelevanta gymnasievalen i Kalmar län.

Det visar Svenskt Näringslivs Gymnasiepejl som mäter hur väl ungdomar etablerat sig på arbetsmarknaden tre år efter studenten. I länet har programmet en etableringsgrad på 70 procent, vilket är betydligt högre än exempelvis Samhällsprogrammet som når 37 procent. Den genomsnittliga medianinkomsten uppgår till 33 700 kronor, vilket visar att programmet ger en stabil väg in på arbetsmarknaden.

Det här visar att bygg- och anläggningsprogrammet är ett mycket starkt utbildningsval. Det är ett viktigt besked till både ungdomar, föräldrar och studievägledare – särskilt nu under vårterminens gymnasieval.

I Oskarshamn etablerar sig en mycket stor andel av eleverna på arbetsmarknaden efter avslutade studier, vilket placerar kommunen i topp i området. Västervik uppvisar också starka resultat med en hög etableringsgrad samtidigt som Kalmar visar en stabil etablering på arbetsmarknaden och erbjuder goda möjligheter för elever som tar steget vidare mot arbetslivet.

Sedan 2023 ger samtliga yrkesprogram automatiskt högskolebehörighet, vilket innebär att eleverna kan välja både en snabb väg in i arbetslivet och möjligheten till vidare studier. På nationell nivå är det endast VVS- och fastighetsprogrammet som uppvisar högre resultat i både etableringsgrad och medianinkomst.

För den som vill börja jobba direkt efter gymnasiet borde valet vara enkelt. Välj bygg!

Caroline Lundgren, Företagsrådgivare kompetensförsörjning, Byggföretagen och

Kristine Åkesson, Bransch- och föreningsansvarig Kalmar och Kronobergs län, Byggföretagen