DEBATT: Nu tar vi nästa steg för ny kärnkraft

Sverige behöver mer stabil och pålitlig el. För hushållen, för industrin och för jobben. Därför tar Tidöpartierna nu ytterligare ett konkret steg för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Sverigedemokraterna och regeringen presenterade nyligen en lagrådsremiss som gör det enklare, tydligare och mer förutsägbart att bygga ny kärnkraft.

En av de viktigaste förändringarna är att kommuner får säga ja eller nej tidigare i processen. Det ger lokal demokrati verklig betydelse och skapar trygghet både för invånare och investerare. När beslut tas tidigt minskar osäkerheten, projekten blir stabilare och riskerna kan hanteras från början.

Samtidigt införs möjligheten till bindande förhandsbesked. Det betyder i praktiken att tekniska lösningar kan godkännas i förväg och sedan användas av flera aktörer. Resultatet blir kortare ledtider, mindre krångel och ett mer effektivt system. Det är precis den sortens förenkling som krävs för att Sverige ska kunna bygga ny kärnkraft igen.

*

En annan viktig förändring är att fler platser nu kan prövas för kärnkraft. Tidigare generella förbud tas bort och ersätts med seriösa prövningar där natur- och kulturvärden fortfarande skyddas. Det handlar inte om att tumma på miljöhänsyn, utan om att ersätta stelbenta förbud med sunt förnuft.

Det avsätts även 20 miljoner kronor per år fram till 2030 för att kommuner ska kunna förbereda sig och arbeta med utredningar, planering och lokal dialog. Det stärker det kommunala självbestämmandet och gör att fler kommuner faktiskt kan ta ställning till ny kärnkraft på ett genomtänkt sätt.

*

Det här är så energipolitik ska bedrivas: steg för steg, med ansvar, tydlighet och respekt för både lokalsamhällen och framtida generationer.

Sverigedemokraterna har länge varit tydliga: Sverige behöver ny kärnkraft. Nu går vi från ord till handling. Det här är ännu ett viktigt steg på vägen mot ett starkare, tryggare och mer konkurrenskraftigt Sverige.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot

Partisekreterare