DEBATT: Barns trygghet är viktigare än andra chanser

Trots att skolan ska vara en av de tryggaste platserna i ett barns liv har personer dömda för sexualbrott kunnat arbeta kvar i skolmiljön. Dagens system för registerkontroller räcker inte för att skydda elever från övergrepp. Därför måste reglerna skärpas, barns trygghet ska alltid väga tyngst.

Redan 2013 visade granskningar att minst 97 personer, huvudsakligen lärare, fått fortsätta arbeta med barn trots tidigare domar för sexualbrott, däribland våldtäkt och barnpornografibrott. Det är den siffra vi känner till. Hur stort mörkertalet är vet vi inte.

Sedan dess har nya fall fortsatt att uppdagas. I Borås tilläts en lärare förgripa sig på elever under flera års tid trots varningar och avstängning för olämpligt beteende. Andra lärare har dömts till fleråriga fängelsestraff för våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn de har haft ansvar för. Samtidigt visar granskningar att lärare som bedömts som olämpliga ofta kan lämna en skola för att därefter arbeta vidare på en annan.

Detta är djupt oroande. Skolan bygger på tillit som är helt avgörande för att barn ska våga lära, utvecklas och vara trygga. Ingen elev eller förälder ska behöva tveka över vem som står längst fram i klassrummet.

Idag kräver lagen att den som söker arbete i skolan visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Men kontrollen sker endast vid anställningstillfället. Det finns inget krav på återkommande registerkontroller och ingen uttalad informationsplikt om en anställd dömsför sexualbrott under pågående tjänst.

Detta skapar uppenbara risker. Sexuellt ofredande kan i vissa fall leda till böter snarare än fängelse. Domen kan passera obemärkt för arbetsgivaren trots att brottet är fastställt och risken kvarstår.

Ska aldrig behöva fundera

I andra delar av samhället accepteras inte denna typ av risker. Personer dömda för grova brott stängs ute från polisyrket och delar av vården. Det är svårt att förstå varför skolan, där barn befinner sig i en särskilt utsatt beroendeställning, tillåts ha ett svagare skydd.

Om vi menar allvar med att sätta barnens trygghet först är nästa steg tydligt: återkommande registerkontroller och tydliga regler som gör att personer dömda för sexualbrott inte arbetar i skolmiljö. De 97 fall som redan identifierats är 97 för många. Barn ska aldrig behöva fundera på om deras lärare är en förövare.

Fredrik Nilsson (M) ordförande Moderata studenter Kalmar

Ellen Yngvesson (M) ledamot Moderata studenter Kalmar