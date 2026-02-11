REPLIK: Sämre A-kassa och fler arbetslösa är SD-regeringens facit

Sverigedemokraternas partisekreterare rycker ut till försvar för regeringens misslyckade moderata arbetslöshetspolitik. Han talar om tydliga spelregler. I praktiken har dessa inneburit nya jobbskatteavdrag, hårdare aktivitetskrav, bidragstak och en försämrad a kassa. Moderaterna, och numera även Sverigedemokraterna, kallar detta ”arbetslinjen”. Problemet är att den inte fungerar. Under den här regeringen har arbetslösheten ökat kraftigt från redan höga nivåer.

Vi socialdemokrater har velat tackla denna arbetslöshetskris på allvar. Bland annat har vi föreslagit krissamtal om arbetslösheten och flera konkreta åtgärder som skulle kunna få bred majoritet i riksdagen. Satsningar för att få fler unga i arbete, fler åtgärder för nyexaminerade studenter, fler initiativ tillsammans med näringslivet, fler praktiska utbildningar som leder till jobb och bättre användning av Arbetsförmedlingens outnyttjade anslag.

Inget av dessa förslag har SD-regeringen varit intresserade av. I stället är det den misslyckade moderata fattigdomspolitiken som fortsätter att prägla arbetsmarknadspolitiken.

*

Inför valet 2022 lovade Jimmie Åkesson att gå i opposition om A-kassan försämrades. I dag sitter Sverigedemokraterna i knät på Moderaterna och försvarar exakt den politik man lovade att stoppa. I vårt län har Byggnads A-kassa en arbetslöshet på 6,3%. Bland dem finns många som nu riskerar få lära sig den hårda vägen just hur A-kassan försämrats av SD-regeringens politik.

I år är det val. Sverige behöver en regering som bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik som kombinerar krav med trygghet och verkliga möjligheter till omställning. Vi har inte råd med fyra år till av skattesänkningar för de rikaste på bekostnad av dem som ofrivilligt förlorat jobbet.

Björn Petersson (S), Ombudsman Byggnads & Riksdagskandidat

Malin Anell (S), Regionråd

Peter Wretlund (S), Regionråd