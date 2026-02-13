DEBATT: Plus i bokslutet, minus för medborgarna

Regionledningen slår sig för bröstet. Pressmeddelanden staplas på varandra om ordning i ekonomin, överskott i bokslutet och hur klokt S-V-C-majoriteten styr Region Kalmar län. Men för medborgarna som kämpar med verkligheten i vardagen klingar självberömmet falskt. För samtidigt som politiken firar siffror på ett papper försämras tillgängligheten, prioriteringarna spretar och skattepengar fortsätter att rinna i väg till sådant som få efterfrågar.

Det som sällan nämns är att överskottet inte är resultatet av politiskt mod eller nya prioriteringar. Det beror på sjunkande pensionskostnader, höjda statsbidrag och ett stigande marknadsvärde på pensionskapitalet. Faktorer som ligger utanför regionpolitikens kontroll men som majoriteten gärna tar åt sig äran för när rubrikerna ska skrivas. Värdeuppgången på pensionskapitalet är dessutom inte pengar in i kassan, utan i praktiken bara en bokföringseffekt.

Samtidigt används överskottet som fernissa för en politik där kärnverksamheten pressas. Vårdplatser dras ned och invånare ser hur akutsjukvård och beredskap tunnas ut. Stängningen av medicinakuten i Oskarshamn är ett tydligt exempel. När tröskeln till vård höjs och avståndet ökar blir det de med störst vårdbehov som får betala priset. Det sker i form av tid, oro och försämrad patientsäkerhet.

*

Även i kollektivtrafiken märks felprioriteringarna. Resenärer har fått vänja sig vid försämrad tillgänglighet, höga biljettpriser och en tuffare hantering av sjukresor. Kalmar länstrafik behöver styras med fokus på resenärsnytta och ekonomi, inte på dyrbara drivmedelsval som biogas, el och HVO som bara gör vardagen dyrare för resenärerna.

Samtidigt som verksamheter med verkliga behov får höra att det är tuffa tider läggs hundratusentals skattekronor på klimatdebatter, klimatföreläsningar och evenemang som gång på gång lockar samma redan övertygade skara. Det blir symbolpolitik för de invigda, inte nytta för länets invånare. När medborgarnas pengar används till megafoner för politiska markeringar snarare än för vård och service har regionen tappat fokus på sitt kärnuppdrag.

*

Även inom regional utveckling och näringslivsstöd saknas den jordnära prioritering som länet behöver. I stället för att konsekvent stärka småföretagare, lantbruk, skogsbruk och lokala näringar läggs pengar på projekt som ofta är kortlivade, svårbegripliga och utan tydlig effekt för dem som faktiskt skapar jobben. Regionen ska vara en stabil partner för näringslivet, inte en bidragskarusell där projekt avlöser varandra utan tydliga mål och uppföljning.

Sverigedemokraterna har haft en annan linje hela tiden. Färre projekt och mer kärnverksamhet. Ingen symbolpolitik, enbart verklig nytta. Vi har drivit på för ordning och reda i kollektivtrafiken, för en kulturpolitik som når fler än den innersta kretsen och för en regional utveckling som bygger på länets verkliga styrkor. När majoriteten nu försöker ta åt sig äran för minskade kostnader för hyrpersonal är det också värt att påminna om att detta är en fråga vi har drivit i åratal, långt innan den blev politiskt bekväm, men som majoriteten länge valde att inte agera på.

*

Ekonomi är inte ett självändamål. Ett överskott som samexisterar med neddragen vård, försämrad tillgänglighet, dyra klimatjippon och ett näringsliv som inte känner regionens stöd är inget styrkebesked. Det är ett tecken på fel prioriteringar.

När politiken applåderar sig själv för ett plusresultat men inte kan svara på varför vardagen blivit dyrare och krångligare och vården mer avlägsen för vanliga människor, då är det inte ansvar. Då är det bara ett bevis på felprioriteringar. Notan hamnar på köksbordet hos invånarna.

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd i Region Kalmar län

Anni Juhl Nielsen (SD)

Regionstyrelsen

Claus Zaar (SD)

Regionstyrelsen

Petra Gustafsson (SD)

Regionstyrelsen