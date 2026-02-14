DEBATT: Förkortad arbetstid hotar jobben, företagen och välfärden här i Kalmar län

Vi som företräder Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och TMF, Trä- och Möbelföretagen ser tydligt hur en förkortad arbetstid skulle slå mot företag, anställda och hela regioner. Deras verklighet måste hanteras i branschvisa förhandlingar där arbetstid och lönekostnader vägs ihop, inte genom politiskt motiverade beslut som inte tar hänsyn till verkligheten.



Arbetstiden har visst förändrats – genom den svenska modellen

LO och Vänsterpartiet hävdar att arbetstiden inte kortats sedan 70‑talet och att arbetsgivare motsätter sig sänkt arbetstid. Det stämmer inte. Inom våra branscher har sänkt arbetstid förhandlats fram som en del av våra branschvisa uppgörelser, där företagens förutsättningar, kostnader och löneutrymme vägts samman. Det är så den svenska modellen fungerar: ansvarstagande förhandlingar som stärker både företag och anställda.



LO och Vänsterpartiet blundar för kostnaderna

Enligt Konjunkturinstitutet skulle införandet av 35‑timmarsvecka minska BNP med 6,25 procent, motsvarande 400 miljarder kronor per år och 165 miljarder i lägre skatteintäkter. Det är pengar som i dag finansierar sjukvård, skola, kollektivtrafik och äldreomsorg här i regionen.

För branscherna i Kalmar län vore effekterna direkta:



- Trä- och möbelindustrin som drivs av ordervolymer, innovation och export har redan tvingats till neddragningar. Kortare arbetstid utan kompensation skulle leda till nya uppsägningar eller att produktionen sker i någon annan del av världen.

- De gröna näringarna är redan pressade av kostnader, kompetensbrist och väderberoende produktion. Kortare arbetstid skulle minska konkurrenskraften när Sverige snarare behöver bli mer självförsörjande.

- Grafiska företag konkurrerar globalt där leveranssäkerhet och pris är avgörande. Minskad arbetstid riskerar att flytta jobb från lokala tryckerier och produktionsmiljöer till länder med lägre kostnader.

När konkurrensen är global och marginalerna små kan man inte bara införa färre arbetade timmar utan att något annat – ofta jobben – försvinner. I en tid av global osäkerhet ska Sverige stärka sin konkurrenskraft – inte försvaga den.

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Erik Haara, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen