DEBATT: Svenskt medborgarskap ska betyda något

Under lång tid har det svenska medborgarskapet förlorat i värde. Det har varit för enkelt att få och kraven har varit obefintliga. Resultatet har blivit ett samhälle där gemenskapen försvagats och där alltför många fått rättigheter utan att samtidigt ta ansvar. Det har varit en dålig utveckling, både för Sverige och för dem som faktiskt vill bli en del av vårt land på riktigt.

Nu går Sverigedemokraterna och regeringen vidare med förslaget om ett nytt svenskt medborgarskap. Det innebär en tydlig kursändring. Svenskt medborgarskap ska inte längre bara vara ett intyg att man befunnit sig i landet ett visst antal år i landet. Utan ett bevis på att man vill, kan och förtjänar att vara en del av Sverige.

Ett fungerande samhälle bygger på gemensamma grundläggande förutsättningar. Att man kan språket, respekterar lagarna och gör rätt för sig. När dessa självklarheter inte längre krävs urholkas både tilliten och sammanhållningen. Medborgarskapet förlorar sitt innehåll och blir till slut bara en formalitet.

*

Därför skärps nu kraven. Den som vill bli svensk medborgare ska ha levt i Sverige under längre tid, lärt sig svenska och visat att man kan försörja sig själv. Det ska också vara en självklarhet att man lever skötsamt. Något som är högst rimliga förväntningar och där frånvaron av dessa säger något om hur debatten sett ut i Sverige.

Medborgarskapet är mer än ett pass eller ett dokument. Det är en del av samhällskontraktet. Det säger något om tillhörighet, ansvar och lojalitet. När kraven är tydliga stärks både integrationen och respekten för det gemensamma.

Av den anledningen ska inte svenska medborgarskap delas ut lättvindigt. Det ska förtjänas och ska vi stärka gemenskapen måste vi också våga ställa krav.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare