DEBATT: Allt fler äldre rör sig för lite – så kan Kalmar län vända utvecklingen

Nästan varannan svensk i åldern 65–84 år får för lite fysisk aktivitet. I Kalmar län handlar det om tusentals äldre människor. Samtidigt visar forskning att brist på rörelse ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Nu behöver politiker, näringsliv och föreningar sänka trösklarna till skonsam och social motion, skriver Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet.

Antalet äldre svenskar ökar snabbt. År 2030 beräknas nära var tredje svensk vara över 60 år gammal. När medellivslängden ökar blir det allt viktigare att samhället skapar förutsättningar för en frisk och aktiv tillvaro – genom hela livet. Här spelar motion och rörelse en avgörande roll.



Samtidigt går utvecklingen åt fel håll. Den nationella folkhälsoenkäten visar att nära hälften av landets 65–84-åringar, 45 procent, rör sig för lite i förhållande till Folkhälsomyndighetens rekommendationer – 150–300 minuters fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka. I Kalmar län motsvarar detta omkring 25 000 äldre personer som inte får tillräckligt med vardagsmotion.



För nyblivna pensionärer kan övergången från arbetslivet innebära att rutiner och sociala sammanhang försvinner. När den naturliga strukturen i vardagen bryts kan tröskeln till nya aktiviteter kännas hög. Risken är att man blir mer stillasittande, och går miste om både rörelse och gemenskap.



Konsekvenserna stannar inte vid den fysiska hälsan. En svensk befolkningsstudie, baserad på data från över 12 000 äldre, visar att fysisk inaktivitet är starkt kopplad till ökad förekomst av ångest och depression. Rörelse är alltså en nyckel till både fysisk och psykisk hälsa.



Inom bowlingen ser vi dagligen hur människor i alla åldrar får tillgång till rörelse och gemenskap. Bowlingen är lättillgänglig, men i grunden kan de flesta idrotter utveckla verksamhet för ett livslångt deltagande. Goda exempel finns, som Senior Sport School och veteranidrott inom flera sporter.



För att vända utvecklingen krävs nu samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och politiker, som gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för äldres rörelse i Kalmar län. Det kan handla om att:



• Stötta föreningar som vill starta eller utveckla verksamhet för äldre, så att aktiviteter kan erbjudas även dagtid.

• Säkra tillgången till anläggningar, så att hallar och planer används mer effektivt.

• Satsa på utbildade ledare som möter äldres behov av trygg, social och skonsam motion.



Vi vinner alla på att fler håller sig aktiva, friska och delaktiga – även långt upp i åren.



Peter Hodor

generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet