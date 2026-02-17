DEBATT: Fritidskortet – För att alla barn ska få vara med

Tänk om ditt barn kunde delta i den aktivitet det drömmer om – utan att du som förälder behövde oroa dig för kostnaden. Tack vare fritidskortet, en ny satsning från regeringen och socialminister Jakob Forsmed (KD), är det i idag en verklighet.

Fritidskortet är mer än ett ekonomiskt stöd. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa gemenskap, hälsa och framtidstro – både för barn och för det svenska föreningslivet.

Vad är fritidskortet och hur fungerar det?

Fritidskortet är ett värdebevis som ges till barn i åldern 7–16 år och kan användas för att betala medlemskap, deltagaravgifter och utrustning kopplad till fritidsaktiviteter. Det gäller för organiserade verksamheter som idrottsföreningar, kulturskolor, dans- och teatergrupper, scoutverksamheten och andra ideella fritidsaktiviteter

Vårdnadshavare ansöker om fritidskortet via en digital tjänst. Stödet betalas sedan direkt till föreningen eller verksamheten där barnet deltar – smidigt och enkelt.

Till dig som vårdnadshavare: En chans att säga “ja” oftare

För många föräldrar är det smärtsamt att behöva säga nej till sitt barn när kostnaderna för aktiviteter blir för höga. Fritidskortet gör det möjligt att säga “ja” oftare – till fotbollsträningen, gitarrkursen, ridlektionen eller konstkursen barnet så gärna vill gå på.

Utöver glädjen i att delta i något de älskar, får barn som rör sig regelbundet bättre sömn, starkare kroppar och en hälsosammare vardag. De får vänner, rutiner och positiva förebilder – allt det som bygger självkänsla och trygghet.

Fritidsaktiviteter stärker både kropp och själ

Genom fysisk aktivitet med rörelse stärks kroppen och minska risken för övervikt och sjukdomar. Barn i organiserade aktiviteter mår ofta bättre, har bättre självförtroende och lättare att hantera stress. I lag, grupper och klasser lär sig barn samarbete, ansvar och respekt som är viktiga egenskaper för framtiden.

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Kristdemokraterna står för en politik som stödjer, men inte styr, familjerna. Fritidskortet är en långsiktig investering i barnens välmående i ett Sverige där ingen lämnas utanför.

Madeleine Rosenqvist (KD), Mönsterås

Kommun och Regionpolitiker