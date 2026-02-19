DEBATT: Så stoppar vi fusk och oseriösa företag

Det senaste decenniet har alla delar av samhället känt av en tilltagande organiserad brottslighet. Näringslivet är inget undantag. Myndigheterna bedömer att tiotusentals personer arbetar under falska identiteter, eller i företag, som inte följer lagar och regler.

I slutet av januari införde bygg- och anläggningsbranschen, tillsammans med flera andra branscher, nya regler i indentifikationssystemet ID06. Alla som beställer ett ID06-kort kommer behöva styrka sin identitet med pass eller nationellt ID-kort.

Näringslivet kan göra vår del för att motverka arbetslivskriminalitet. Men vi kan inte göra allt. Även berörda myndigheter behöver ges möjlighet att skala upp, och vässa, sina insatser.

Stoppa fusk med socialförsäkringar

Oseriösa företag kan i dag undvika att betala svenska arbetsgivaravgifter trots att de egentligen borde. Det möjliggörs av att Försäkringskassan inte följer upp socialförsäkringstillhörighet för personer som hävdar att de tillhör ett annat lands socialförsäkring. Därför måste mer resurser tillsättas för att vässa uppföljningen.

Underlätta seriösa företags möjligheter att göra kontroller

Det behöver bli enklare för seriösa företag att kontrollera vilka de göra affärer med. Informationen som behövs är i dag utspridd på olika myndigheter, vilket gör kontroller svårare än nödvändigt. Regeringen bör gå vidare med Delegationen mot arbetslivs förslag om ett sammanhållet register. Det behöver också bli lättare att ta del av myndighets- och kreditupplysningsinformation från andra länder.

Inrätta ett nationellt kansli mot arbetslivskriminalitet

I dag finns sju regionala center mot arbetslivskriminallitet. Arbetet samordnas av Arbetsmiljöverket och ska fungera som ett nav för myndigheternas arbete. Involverade myndigheter är bland annat Polisen, Skatteverket och Migrationsverket. Men samordningen brister för ofta. Därför krävs ett nationellt kansli med mandat att styra de regionala centren.

Seriösa företagare i branscher som bygg, transport och städ ska inte tvingas konkurrera mot olika former av exploatering, penningtvätt och skattebrott.

Kristine Åkesson,

Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen i Kalmar och Kronobergs län