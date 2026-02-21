REPLIK: Skapar en låst situation som varken gynnar företagen eller de anställda

I lördagens upplaga av Dagens Vimmerby argumenterar Gröna arbetsgivare, Grafiska företagen och TMF mot en generell arbetstidsförkortning . GS-facket välkomnar debatten och uppmanar våra motparter att löpa linan ut och pröva förhandlingsvägen.

Först och främst är det intressant att notera att Svenskt Näringsliv och arbetsgivarorganisationerna redan idag i praktiken tillämpar en mer flexibel och förkortad arbetstid på sina kontor. Man har insett att vila och återhämtning är direkt kopplat till produktivitet och innovation. Det är en vinstaffär som vi i GS-facket anser bör komma hela arbetsmarknaden till del och som både arbetsgivare och arbetstagare kommer dra nytta av.

Men att förkortad arbetstid är en win-win tycks inte spela någon roll för arbetsgivarsidan motsätter sig konsekvent varje steg mot sänkt arbetstid när det inte gäller deras egna tjänstemän. Oavsett om det handlat om införandet av åttatimmarsdagen, den femte semesterveckan eller dagens krav på arbetstidsförkortning, har argumenten varit det samma: det anses hota konkurrenskraften.

Detta gäller oavsett om förslagen kommer via lagstiftning eller som yrkanden vid förhandlingsbordet. Det skapar en låst situation som varken gynnar företagen eller de anställda i det långa loppet.

*

Huvudargumentet i arbetsgivarnas artikel i Dagens Vimmerby är att arbetstidsfrågan ska hanteras inom ramen för den svenska modellen och genom kollektivavtal. Vi delar den uppfattningen.

Men för att den svenska modellen ska fungera krävs det att båda parter har mandat att faktiskt förhandla. Problemet idag är att våra motparter inte vill ge sin centralorganisation (Svenskt Näringsliv) mandat att förhandla vilket lägger en död hand över frågan och gör att hotet om lagstiftning ligger vidöppen.

*

Om ni menar allvar med att frågan hör hemma i den svenska modellen, se då till att ge era förhandlare och Svenskt Näringsliv mandat att faktiskt pröva förhandlingsvägen. Det räcker inte att hänvisa till modellen i debattartiklar om ni samtidigt stänger dörren helt när vi vill mötas vid förhandlingsbordet.

Våra medlemmar inom skogs- och träindustrin samt den grafiska branschen utför tunga och krävande arbeten. De bär upp svensk export och förtjänar en arbetstid som gör att de orkar ett helt yrkesliv. Vi hoppas att viljan finns att hitta lösningar som säkrar både personalens hälsa och industrins behov.

Per-Olof Sjöö

Förbundsordförande GS-facket

Madelene Engman

Avtalssekreterare GS-facket