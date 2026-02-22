REPLIK: Karensdebatten kräver ärlighet, inte socialdemokratiska föreläsningar

Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet av rädsla för att ekonomin inte håller. Det är sunt förnuft. Ändå försöker Socialdemokraterna göra karensavdraget till ett slagträ i valrörelsen , trots att det var de själva som byggde systemet och lämnade det orättvist efter sig.

I Region Kalmar län vet vi exakt vilka som drabbas. Undersköterskor som går dubbla pass. Ambulanspersonal som redan springer mellan larm. Busschaufförer i länstrafiken som inte kan jobba hemifrån hur gärna Socialdemokraterna än låtsas att alla kan det. Det är människor som får vardagen att fungera, men som gång på gång möts av politiska pekpinnar istället för faktiska lösningar.

*

När Socialdemokraterna nu kräver att karensavdraget ska slopas för alla, gör de det utan att ta ansvar för vare sig kostnader eller konsekvenser. Det låter fint. Det låter rätt. Men det är inte seriöst.

Sverigedemokraterna har varit tydliga. Karensavdraget ska förändras så att det inte slår mot särskilt utsatta yrkesgrupper. Det är där orättvisan finns. Att låtsas som att en sjuksköterska på Länssjukhuset i Kalmar har samma arbetsvillkor som en tjänsteman framför datorn är verklighetsfrånvänt.

Socialdemokraterna säger att detta skapar gränsdragningsproblem. Samma parti som utan problem differentierar skatter, avgifter och ersättningar efter både inkomst och livssituation. När det passar går det alldeles utmärkt att skilja människor åt. När det kräver ansvar blir det plötsligt omöjligt.

*

I höstas drev Socialdemokraterna fram en omröstning i riksdagen om karensen. Utan finansiering. Utan genomarbetat förslag. Utan svar på hur det skulle påverka sjukfrånvaron i en redan hårt belastad välfärd. Att rösta nej till det var inte ett svek mot löntagare. Det var att ta ansvar.

Det verkliga sveket ser vi här hemma i Region Kalmar län. År efter år av underskott. Vårdplatser som försvinner. Personal som går på knäna. Samtidigt som Socialdemokraterna prioriterar administration, projekt och symbolpolitik framför arbetsvillkoren för dem som faktiskt bär vården.

Trygghet skapas inte genom debattartiklar. Den skapas genom politik som håller i verkligheten. Även när valaffischerna är nedplockade.

*

Vill Socialdemokraterna vara ett arbetarparti igen krävs mer än höga ord. Det krävs att man slutar lova allt till alla och istället vågar göra det svåra. Prioritera. Ta ansvar. Och stå för konsekvenserna.

För vanligt folk i Kalmar län räcker det inte att låta rätt. Politiken måste fungera när lönen kommer, när febern slår till och när jobbet inte går att ta med hem till köksbordet.

Gabriella Eriksson

Riksdagskandidat Kalmar län

Sverigedemokraterna

Martin Kirchberg

Distriktsordförande

Sverigedemokraterna Kalmar län

Clara Aranda

Riksdagsledamot

Sverigedemokraterna