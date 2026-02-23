DEBATT: Tillväxt är grunden för vårt välstånd

Tillväxt reduceras ofta till en siffra i en tabell. Men i verkligheten är den något långt större. En växande ekonomi skapar jobb, höjer löner, stärker välfärden och ger samhället resurser att möta både gamla och nya utmaningar. Det gäller i hela landet – inte minst i Kalmar län, där företag inom industri, besöksnäring och tjänstesektor varje dag bidrar till arbetstillfällen och framtidstro. Utan tillväxt krymper handlingsutrymmet – för hushåll, företag och politiken.

Sveriges välstånd är ingen historisk slump. Det är resultatet av framgångsrikt företagande, investeringar och en ekonomi som under lång tid har vuxit starkt. När ekonomin växer ökar skatteintäkterna utan att skatterna behöver höjas. Det är då vi kan bygga infrastruktur, finansiera välfärden, stärka försvaret och samtidigt möjliggöra den gröna omställningen. Tillväxt gör inte allt möjligt – men utan tillväxt blir i stort sett allt svårare.

Men tillväxt uppstår inte av sig själv. Den kan inte beslutas fram. Den skapas när entreprenörer och företag ges utrymme att investera, utveckla idéer och ta risker. Det kräver ett företagsklimat där det lönar sig att arbeta, där kapital kan hitta produktiva investeringar och där handel och konkurrens ses som tillgångar, inte hot. För ett län som Kalmar, med många små och medelstora företag och en stark exportindustri, är detta helt avgörande. Vår konkurrenskraft formas i hur väl företagen kan växa och nå nya marknader.

*

Detta är kärnan i marknadsekonomin. Som Milton Friedman formulerade det: ekonomisk utveckling drivs inte av centrala planer, utan av människor och företag som får frihet att pröva, misslyckas och lyckas. När företag konkurrerar om kunder, arbetskraft och idéer höjs produktiviteten – och det är där långsiktig tillväxt skapas.

Sverige står i dag inför ett vägval. Under lång tid har tillväxten varit svagare än i jämförbara länder. Det handlar inte bara om konjunktur, utan om att reformtempot har saktat in samtidigt som andra länder har stärkt sina villkor för företagande och investeringar. I en värld som rör sig snabbt framåt innebär stillastående att halka efter.

*

Det är därför tillväxtfrågan är så central. Hur mycket ekonomin växer avgör hur mycket vi kan satsa – nationellt såväl som regionalt. För Kalmar län betyder högre tillväxt fler jobb, starkare kommunala finanser och bättre förutsättningar att utveckla både näringsliv och välfärd.

Tillväxt är det som skapar möjligheten till ett rikare, friare och mer motståndskraftigt samhälle. För att nå dit måste företagens roll tas på allvar. För utan företag – ingen tillväxt. Och utan tillväxt – inget långsiktigt välstånd.

Ulrica Bennesved

Regionchef

Kalmar & Kronobergs län