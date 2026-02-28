DEBATT: En fungerande marknad kräver konkurrens – inte prisreglering

Socialdemokraterna kräver åtgärder mot stigande veterinärpriser. Det är ett verkligt problem som förtjänar verkliga lösningar. Problemet är inte nytt – marknadskoncentrationen och prisutvecklingen pågick under era åtta år vid makten. Inga lagförslag lades fram och inga konkreta åtgärder vidtogs.

Era förslag om "fasta prislistor" och att "stoppa vinstjakten" är prisreglering i ny skepnad. Det är ett recept vi sett förr, och vi vet vad det leder till – sämre kvalitet, längre köer, minskad tillgänglighet och färre veterinärer som vill etablera sig. I slutändan blir det djurägarna som drabbas.

En väl fungerande marknad kräver konkurrens och transparens. När djurägare kan jämföra priser och göra informerade val belönas de kliniker som erbjuder bra vård till rimliga priser. Men när marknaden inte fungerar måste staten ingripa för att återställa konkurrensen, inte för att ta över den.

*

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att kartlägga pristransparensen inom veterinärmarknaden och identifiera vilken prisinformation djurägare saknar för att kunna göra informerade val. Utredningen omfattar hela landet, både akuta och standardiserade behandlingar. Parallellt har veterinärutbildningen förstärkts med fler platser för att möta personalbristen.

På vår arbetsstämma har Moderaterna beslutat att konkurrenssituationen inom hela vården för husdjur och läkemedel ska granskas grundligt. Om det visar sig finnas strukturella problem på marknaden ska dessa åtgärdas för att säkra en sund konkurrens i alla led.

Detta är konkreta steg för att få marknaden att fungera som den ska - med ökad pristransparens, bättre konsumentskydd och verklig valfrihet. Det är så vi skapar förutsättningar för både rimliga priser och god tillgång till veterinärvård. Inte genom att detaljstyra marknaden, utan genom att se till att konkurrensen fungerar.

John Widegren (M), Gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Helena Storckenfeldt (M), Ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

Lars Johnsson (M), Ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

Joanna Lewerentz (M), Ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet