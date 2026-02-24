24 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

REPLIK: Generell arbetstidsförkortning hotar jobben – därför står vi fast

Foto: MostPhotos

REPLIK: Generell arbetstidsförkortning hotar jobben – därför står vi fast

DEBATT 24 februari 2026 16.34

GS-facket förhandlar med oss i Trä- och Möbelföretagen TMF, Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare. Därmed vet de också att förutsättningarna skiljer sig åt inom dessa branscher. 

Annons:

Den svenska modellen bygger på branschvisa förhandlingar där parterna tar ansvar för helheten, inte bara för enskilda krav. Därför borde det vara självklart även för GS-facket att lön och arbetstid, som ju är sammankopplade, alltid förhandlas på branschnivå och utifrån de förutsättningar som finns i just den branschen. 

Vi menar att det vore oansvarigt att driva igenom reformer som bortser från verkligheten i våra branscher. Det handlar om framtiden för alla de personer som jobbar i våra branscher och för alla de jobbskapande företag som med små marginaler verkar i en internationell konkurrens. 

I vår ursprungliga debattartikel varnade vi för att en generell arbetstidsförkortning riskerar att slå mot jobb, företag och välfärd här i Kalmar län. Den bilden kvarstår.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Erik Haara, vd Trä- och Möbelföretagen TMF

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt