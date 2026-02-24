REPLIK: Generell arbetstidsförkortning hotar jobben – därför står vi fast

GS-facket förhandlar med oss i Trä- och Möbelföretagen TMF, Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare. Därmed vet de också att förutsättningarna skiljer sig åt inom dessa branscher.

Den svenska modellen bygger på branschvisa förhandlingar där parterna tar ansvar för helheten, inte bara för enskilda krav. Därför borde det vara självklart även för GS-facket att lön och arbetstid, som ju är sammankopplade, alltid förhandlas på branschnivå och utifrån de förutsättningar som finns i just den branschen.

Vi menar att det vore oansvarigt att driva igenom reformer som bortser från verkligheten i våra branscher. Det handlar om framtiden för alla de personer som jobbar i våra branscher och för alla de jobbskapande företag som med små marginaler verkar i en internationell konkurrens.

I vår ursprungliga debattartikel varnade vi för att en generell arbetstidsförkortning riskerar att slå mot jobb, företag och välfärd här i Kalmar län. Den bilden kvarstår.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Erik Haara, vd Trä- och Möbelföretagen TMF