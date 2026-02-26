Mitt namn är Hilda och jag är dotter till en av de kvinnor som har en större ledarroll i denna kommun. Under den senaste tiden har mycket artiklar kring min mammas arbetsplats florerat i olika medier.

Artiklarna skapar självklart reaktioner. Något som både är viktigt och visar på att vi bor i ett samhälle där invånare vill engagera sig. Men att skapa fakeade profiler för att sprida sin kritik och hat är enligt mig fel väg att lösa problem.

Det gör mig som nybliven vuxen rädd för den vardagen vi lever i. Där det är okej att som vuxna sprida hat online. För vilket exempel sätter de för våra unga i Vimmerby kommun när varje kommentarsfält på både DV och VT, oavsett artikel, är fullt av hat och i vissa fall personangrepp.

*

Ingen kan vara mer än mänsklig och de människor som skriver denna typ av kommentarer bara för att skapa reaktioner måste förstå att det är vanliga personer som ni kritiserar. Personer som inte är sina yrkesroller och som har ett liv utanför sitt jobb.

Min uppmaning till er som hellre spenderar er tid med att skriva negativa kommentarer om verksamheter eller personer ni inte känner är att sluta. Visst är hat ett sätt att sprida sina åsikter. Men att sprida kärlek och glada budskap är nog så mycket mer effektivt. Självklart ska man få nyttja sin yttrandefrihet men gör det då snälla på ett vuxet sätt.

Jag vill inte bo i ett Vimmerby där vuxna visar att det är okej att sprida hat om andra vuxna. Eller där man behöver gömma sig bakom fake konton eller anonyma klagomål för att våga stå upp för sin åsikt. Detta beteende måste få ett stopp.