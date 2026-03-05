DEBATT: Digitala farmaceutmöten nyckeln till fler öppna apotek i Kalmar län

Under 2025 tvingades var femte apotek i Sverige att begränsa öppettiderna eller hålla stängt på grund av personalbrist. Samtidigt är en majoritet av invånarna i Kalmar län positiva till att träffa en farmaceut digitalt. Det är dags att röja undan hindren för digitala farmaceutmöten på apotek, skriver Rasmus Nerman och Monika Magnusson, vd på Apoteket respektive Apotek Hjärtat.

Med sin närhet till kunderna och breda kunskap om läkemedel fyller de fysiska apoteken i Kalmar län en viktig funktion för folkhälsan. Men i dag gör bristen på farmaceuter att var femte apotek i Sverige tvingas begränsa öppettiderna eller, i värsta fall, stänga permanent.



Enligt lag får ett apotek nämligen bara hålla öppet när en farmaceut fysiskt är på plats och sköter utlämning av receptbelagda läkemedel. Under semestertider och på orter där det är svårt att rekrytera en farmaceut kan konsekvensen bli att apotek måste stänga.



Nedstängningarna hade till stor del kunnat undvikas om vi vid behov kunde erbjuda kunder att träffa en farmaceut digitalt på apoteket. Precis som vid ett fysiskt möte får kunden då hjälp med receptutlämning och rådgivning, men via en skärm i stället för över disk.



*

Stödet för digitala farmaceutmöten är stort bland såväl kunder som farmaceuter. Undersökningar visar att en majoritet av både invånarna i Kalmar län och farmaceuterna på våra apotek ställer sig positiva till digital apoteksservice. Tester av digitala farmaceutmöten som vi genomfört visar dessutom att lösningen fungerar som tänkt och uppskattas av såväl kunder som apotekspersonal.



För att långsiktigt motverka kompetensbristen arbetar branschen hårt för att fler ska vilja bli farmaceuter och arbeta på apotek. Samtidigt ser vi fördelar med att i vissa situationer kunna ersätta farmaceuternas fysiska närvaro med digitala möten för att stärka tillgängligheten. På apoteken finns dessutom alltid apotekstekniker och egenvårdsrådgivare på plats för att stötta farmaceuter och kunder.



Vi vill att alla invånare i Kalmar län ska kunna träffa en farmaceut när de behöver. Genom att komplettera det fysiska mötet med digitala lösningar skulle vi kunna hålla betydligt fler apotek öppna, i hela landet och året runt.

*

Vi uppmanar därför riksdagsledamöter från Kalmar län att driva på för att riksdag och regering:



1. Öppnar upp för digitala farmaceutmöten. Läkemedels­verket bör få i uppdrag att utreda hur en lösning kan utformas och implementeras.



2. Moderniserar regelverket för receptutlämning. I dag kräver regelverket att farmaceuten fysiskt håller i läkemedlet för att kolla exempelvis utgångsdatum, trots att det finns andra pålitliga sätt att kontrollera förpackningen. Läkemedelsverket bör därför se över den här rutinen.



Både farmaceuterna och invånarna i Kalmar län är redo för digitala farmaceutmöten. Det enda som krävs nu är politisk handlingskraft.



Rasmus Nerman, vd på Apoteket

Monika Magnusson, vd på Apotek Hjärtat